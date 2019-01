Napravio GMO bebe: Dobio je otkaz, a čekaju ga i optužnice

Kineski znanstvenik He Jiankui koji tvrdi da je napravio prve genetski modificirane bebe teško je prekršio državne propise, stoji u rezultatima istrage koje su u u ponedjeljak objavili državni mediji, prenosi New York Times.

Istražitelji su također zaključili i kako njega, ali one koji su mu pomagali u radu, vjerojatno čeka i kaznena prijava. Navode kako je istraživanje obavio tražeći slavu i bogatstvo za sebe. Navodi se da je zaobišao nadzor te sam prikupio sredstva i organizirao svoj tim.

He je u studenome objavio kako je koristeći sustav CRISPR/cAS9, izmijenio dio gena embrija sedam parova koji su se podvrgnuli umjetnoj oplodnji. Rezultat su, kako je tvrdio, dvije potpuno zdrave curice, rođene prirodno imune na HIV. On je tijekom konferencije u Hong Kongu objavio neke podatke svojeg rada, ali ne i potpune dokaze.

A preliminary investigation into the claimed "genetically edited babies" shows that Chinese researcher He Jiankui had defied government bans and conducted the research in the pursuit of personal fame and gain https://t.co/z8CsiCxQ0D pic.twitter.com/VAa8BFBfRY