Napravio raj za pješake: Nema vožnje, ali ni mrtvih u prometu

U španjolskom gradu Pontevedra nema buke - ljudi ne moraju vikati dok pokušavaju nadglasati zvukove motora, pritiskanja gasa, režanja motocikala i nesnosno trubljenje.

Pogledajte video

Vlasti u Pontevedri zabranile su automobile, sav motorizirani promet sveden je na najmanju moguću mjeru. Jedino što se na ulicama može čuti je pjev ptica, blagi zveket žličice za kavu kako se spušta na tanjurić i tihi zvuk ljudskih glasova koji međusobno razgovaraju.

- Poslušajte - zorno dokazuje gradonačelnik otvarajući prozore svojeg ureda. Iz ulice dopiru tek tihi ljudski glasovi.

- Prije nego što sam postao gradonačelnik, svakoga dana ovom ulicom prolazilo je 14.000 automobila. Kroz grad je prolazilo više autiju nego ljudi koji ovdje žive - ističe u razgovoru za The Guardian.

Miguel Anxo Fernández Lores je na čelu ovog galicijskog grada od 1999. godine. Njegova filozofija je jednostavna - to što imaš auto ne znači da njime smiješ okupirati javni prostor.

U prvih mjesec dana za pješake je oslobodio 300.000 četvornih metara srednjovjekovnog gradskog središta čije je ulice popločio granitnim kockama.

In Pontevedra, Spain, converting streets from car to pedestrian friendly have reduced traffic accident deaths to zero. Now, nearly 75% of what were car journeys are now made on foot or by bicycle. Now that's bending the curve on #UrbanDiabetes!