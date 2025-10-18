Obavijesti

Napretni test krvi za više od 50 vrsta raka pokazao obećavajuće rezultate: Traži 'signale raka'

Epruvete s uzorcima krvi - testiranje na koronavirus | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U 92 posto slučajeva test je mogao točno odrediti u kojem se organu ili tkivu rak pojavio, što znači da bi se moglo uštedjeti vrijeme i novac na drugim skeniranjima i testovima

Test krvi koji otkriva više od 50 vrsta raka, uključujući teško dijagnosticirane poput raka gušterače, jajnika te glave i vrata, točan je u 62 posto slučajeva u kojima se smatra da ljudi možda imaju bolest, pokazalo je istraživanje.

Gallerijev test, koji se može provoditi godišnje i upravo se probno primjenjuje u britanskom zdravstvenom sustavu, traži "otisak prsta" desetaka smrtonosnih vrsta raka, često otkrivajući znakove prije nego što se simptomi uopće pojave. Djeluje identificiranjem DNK u krvotoku koju su oslobodile stanice raka, dajući najranije znakove da netko možda ima bolest.

Sada je ključno američko ispitivanje testa pokazalo da je Gallerijev test vrlo točan u isključivanju raka kod ljudi bez bolesti, a istovremeno otkriva slučajeve raka u ranoj fazi, kada je bolest lakše izlječiva.

Među ljudima kod kojih je otkriven "signal raka", 61,6 posto je kasnije dijagnosticiran rak, pokazali su nalazi studije Pathfinder 2. U 92 posto slučajeva test je mogao točno odrediti u kojem se organu ili tkivu rak pojavio, što znači da bi se moglo uštedjeti vrijeme i novac na drugim skeniranjima i testovima. Više od polovice (53,5 posto) novih karcinoma koje je Gallerijev test otkrio u studiji bili su u najranijem stadiju I ili II, dok je više od dvije trećine (69,3 posto) otkriveno u stadijima I do III.

Gallerijev test, koji je nazvan 'svetim gralom' testova za rak, također je ispravno isključio rak kod 99,6 posto ljudi koji nisu imali bolest.

Nalazi su predstavljeni na kongresu Europskog društva za medicinsku onkologiju (ESMO) u Berlinu.

Studija Pathfinder 2 proučavala je kako se Gallerijev test može koristiti u stvarnom okruženju, uz redovite programe probira za bolesti poput raka dojke i crijeva.

Regrutirane su osobe iz SAD-a i Kanade bez simptoma, od kojih je 23.161 analizirano i imalo je razdoblje praćenja od najmanje 12 mjeseci. Rezultati sugeriraju da dodavanje Gallerijevog testa redovitom probiru za rak dovodi do više od sedmerostrukog povećanja broja karcinoma pronađenih unutar godine dana. Test je otkrio signal raka kod 216 osoba, a rak je dijagnosticiran kod 133 od njih.

