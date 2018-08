NASA: Pokraj Zemlje prolazi asteroid veličine Boeinga 747

Ogromni asteroid, veličine dva Boeinga 747, na putanji je koja prolazi prilično blizu Zemlji, a pokraj našeg planeta trebao bi proći sljedećeg tjedna. Asteroid 2016 NF23 pored nas bi trebao proći 29. kolovoza i to na udaljenosti od nešto manje od pet milijuna kilometara. Za usporedbu, to je oko 13 puta više od udaljenosti između Zemlje i Mjeseca.

Golemi komad stijene putuje brzinom od 32.400 km/h, a stručnjaci kažu da je 'potencijalno opasan' upravo zbog toga što prolazi prilično blizu našeg planeta.

Naime, svaki asteroid koji prolazi na udaljenosti manjoj od 7,5 milijuna kilometara NASA smatra kao potencijalno opasan, no s obzirom na dosadašnju i očekivanu putanju asteroida 2016 NF23, gigantska stijena trebala bi proći na dovoljno sigurnoj udaljenosti.

Foto: Wikicommons

Promjer asteroida negdje između 70 i 160 metara, a kako bi ljudi lakše percipirali njegovu veličinu britanski Mirror usporedio ga je s Londonskim okom, panoramskim vrtuljkom u samom središtu Londona čija je visina 135 metara.

Asteroid bigger than the London Eye is heading towards Earth, NASA warns https://t.co/mTn28Vojki pic.twitter.com/zyOD53T7Ef