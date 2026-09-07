Ubrzo stiže iPhone 18, a hoće li stvarno pojeftiniti iPhone 17?

Predstavljanje nove generacije iPhonea u pravilu znači i pad cijena za starije modele, no ova godina nije tipična. Apple se suočava s brojnim izazovima, od poremećaja na globalnom tržištu i rasta troškova proizvodnje do promjena u vlastitoj strategiji, što cijelu situaciju čini neizvjesnom za kupce koji se nadaju povoljnijoj kupnji.

Globalno tržište i Appleova strategija

Nekoliko ključnih faktora čini situaciju s cijenama drugačijom nego prethodnih godina. Cjelokupno globalno tržište pametnih telefona nalazi se u izazovnom razdoblju, s predviđanjima da će isporuke u 2026. zabilježiti jedan od najvećih padova u povijesti. Unatoč tome, prosječna prodajna cijena uređaja raste, djelomično zbog inflacije, ali i zbog drastičnog porasta cijena memorijskih komponenti, što značajno poskupljuje proizvodnju. Taj se trošak neizbježno prelijeva na krajnje kupce, a analitičari predviđaju da bi cijena novih iPhone 18 modela mogla biti deset do dvadeset posto viša u odnosu na prethodnike. Neki stručnjaci čak sugeriraju da bi iPhone 17 mogao biti "posljednji jeftini iPhone neko vrijeme". Povrh svega, Apple mijenja i strategiju predstavljanja modela. Očekuje se da ove jeseni, točnije devetog rujna, nećemo vidjeti osnovni model iPhone 18. Umjesto toga, Apple će navodno predstaviti samo premium modele: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i potencijalno novi, još skuplji sklopivi "Ultra" model, dok osnovni iPhone 18 i jeftinija "iPhone 18e" verzija navodno stižu tek u proljeće 2027. godine.

Što očekivati od službenog sniženja cijena?

Upravo odgođeno predstavljanje osnovnog modela ključno je za razumijevanje Appleove politike cijena. Tvrtka obično snižava cijenu samo za standardni model prethodne generacije kada stigne njegov nasljednik, i to za oko stotinu dolara ili eura. Budući da će iPhone 17 ostati najnoviji standardni model još neko vrijeme, vrlo je vjerojatno da njegova službena cijena neće pasti nakon rujanskog događaja. Appleova uobičajena praksa je i potpuno povlačenje Pro modela prethodne generacije iz prodaje umjesto snižavanja njihove cijene. Očekuje se da će se isto dogoditi i ove godine, što znači da će iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max nestati iz Appleove službene ponude čim se pojave njihovi nasljednici. Postoji i mogućnost da, zbog rastućih troškova proizvodnje, Apple ne snizi cijenu iPhonea 17 čak ni kada osnovni iPhone 18 konačno stigne na tržište. Umjesto toga, mogli bi odlučiti prodavati iPhone 18 po novoj, višoj cijeni, a iPhone 17 zadržati na postojećoj. Ako se to i ne dogodi, a iPhone 18 stigne tek početkom 2027., iPhone 17 će tada već biti star više od godinu dana i sniženje će biti neizbježno, no Apple bi ga tada mogao i u potpunosti povući iz prodaje.

Sniženja su već počela, ali ne kod Applea

Iako je službeni pad cijena od strane Applea neizvjestan, dobra vijest za kupce je da su brojni trgovci već počeli snižavati cijene. Nekoliko tjedana prije Appleovog događaja, trgovci u Ujedinjenom Kraljevstvu i dijelovima Europe snizili su cijene modela iz serije iPhone 17 kako bi očistili zalihe prije dolaska novih uređaja. U Velikoj Britaniji cijene za iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max pale su i do 150 funti kod raznih prodavača, dok su u Njemačkoj zabilježeni popusti od oko 120 eura. Za razliku od Europe, u Sjedinjenim Američkim Državama značajniji popusti za sada su uglavnom ograničeni na ponude mobilnih operatera. S obzirom na to da će Apple najvjerojatnije ukinuti prodaju Pro modela, trenutni popusti kod trećih strana predstavljaju vjerojatno posljednju priliku za kupnju tih uređaja kao novih. Stoga, ako razmišljate o nadogradnji, ali ne želite neki od nadolazećih modela, preporučuje se pričekati objavu devetog rujna, ali ne odgađati kupnju predugo nakon toga jer bi zalihe mogle brzo nestati.

Ograničene opcije i savjeti za kupce

Nakon rujanskog predstavljanja, kupci će se vjerojatno naći pred izborom između novih, osjetno skupljih Pro modela ili postojećih modela poput iPhone 17, iPhone 17e ili iPhone Air po njihovim trenutnim cijenama. Iako nije nemoguće da Apple iznenadi i zadrži starije Pro modele u ponudi uz nižu cijenu, to se čini malo vjerojatnim s obzirom na dosadašnju praksu. Ove godine je situacija s cijenama kompliciranija nego inače, stoga je ključno pažljivo pratiti tržište i ponude pojedinih trgovaca. Za one koji su u potrazi za povoljnijom opcijom, osim praćenja akcija kod trgovaca, vrijedi razmotriti i tržište rabljenih uređaja. Cijene rabljenih telefona također će vjerojatno pasti nakon izlaska nove serije, što može biti prilika za pronalazak uređaja u dobrom stanju po znatno nižoj cijeni. Ovo bi mogla biti jedna od rijetkih godina u kojoj službenih sniženja cijena od strane Applea gotovo i neće biti, što dodatno naglašava važnost iskorištavanja popusta kod drugih prodavača.











*uz korištenje AI-ja