Nuklearna revolucija na Marsu: NASA objavila spektakularan video posebne buduće misije

Američka svemirska agencija NASA jučer je na svom službenom Instagram profilu objavila spektakularan video kojim najavljuje novu, odvažnu eru istraživanja Marsa. Objava, koja je dio šireg strateškog zaokreta agencije, otkriva planove za korištenje nuklearne energije u svemiru, što je prvi takav korak nakon više od 60 godina, a sve s ciljem ispunjavanja "nacionalnih svemirskih ciljeva predsjednika Trumpa".

Video prikazuje impresivnu montažu povijesnih uspjeha i budućih koncepata, od prvih rovera do naprednih animacija koje publici predstavljaju misiju zakazanu za 2028. godinu. Ova objava nije samo inspirativni sadržaj za društvene mreže, već i službena potvrda ambicioznih planova predstavljenih na velikom događaju pod nazivom "Ignition" u Washingtonu.

Nuklearni pogon za Crveni planet

Središnji dio najave je misija Space Reactor-1 (SR-1) - Freedom, prva letjelica u 60 godina koja će koristiti nuklearni fuzijski reaktor za pogon. Planirano lansiranje je u prosincu 2028. godine, a "Sloboda" će prema Marsu ponijeti teret nazvan "SkyFall", koji se sastoji od tri napredna helikoptera.

Za razliku od svog prethodnika, helikoptera Ingenuity koji je služio kao tehnološki demonstrator, helikopteri "SkyFall" imat će konkretne znanstvene zadatke. Koristit će radar za prodiranje u tlo kako bi mapirali podzemne naslage leda, istraživali i birali sigurna mjesta za slijetanje budućih ljudskih misija te mapirali resurse i opasnosti na površini Crvenog planeta. Korištenje nuklearno-električnog pogona ključno je jer solarna energija na Marsu nije dovoljno pouzdana, pogotovo tijekom pješčanih oluja ili u udaljenijim dijelovima Sunčevog sustava.

Dio nove svemirske utrke

Ova najava dolazi u trenutku velikih promjena za NASA-u, koju od kraja 2025. godine vodi novi administrator Jared Isaacman. Cijela strategija, predstavljena na događaju "Ignition", uključuje i izgradnju trajne baze na Mjesecu te ubrzanje programa Artemis s ciljem povratka ljudi na Mjesec do 2028. godine.

Analitičari ove poteze vide kao odgovor na rastuće svemirske ambicije Kine i kao dio nove "svemirske utrke" za uspostavu trajne prisutnosti na Mjesecu i osvajanje Marsa.

Bilo kako bilo, NASA je jasno dala do znanja da ulazi u novo poglavlje. Misija SR-1 Freedom prvi je konkretan korak u smjeru nuklearne budućnosti svemirskih putovanja, signalizirajući obnovljenu američku ambiciju da predvodi čovječanstvo prema zvijezdama.