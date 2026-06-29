NASA šalje robota u svemir da spriječe pad velikog teleskopa

NASA pokreće prvu američku misiju spašavanja jednog svemirskog teleskopa, ostarjelog opservatorija Neil Gehrels Swift, kojemu prijeti nekontrolirani pad natrag na Zemlju. Ambiciozna operacija, vrijedna 30 milijuna dolara, oslanja se na robotsku letjelicu koja bi trebala uhvatiti teleskop u orbiti, podići ga na sigurnu visinu i tako mu omogućiti nastavak važnog znanstvenog rada.

Američki startup zadužen za spašavanje

Za ovaj iznimno zahtjevan posao NASA je angažirala američki startup Katalyst Space Technologies. Njihova letjelica s tri robotske ruke, nazvana Link, pokušat će sustići teleskop Swift nakon lansiranja s atola na Marshallovim otocima u Tihom oceanu. Lansiranje će se izvesti pomoću rakete Pegasus, jedinstvenog sustava koji se ispušta s donje strane zrakoplova na velikoj visini.

Swift od svojeg lansiranja 2004. godine neumorno promatra svemir i bilježi neke od najsnažnijih i najnasilnijih eksplozija u kozmosu, poput bljeskova gama-zraka koji nastaju smrću masivnih zvijezda. No posljednjih godina, zbog pojačane Sunčeve aktivnosti, Zemljina se atmosfera širi u više slojeve i stvara veći otpor, što usporava teleskop i uzrokuje njegovo sve brže gubljenje visine. Zbog toga ga je potrebno što prije premjestiti u višu i stabilniju orbitu, piše Associated Press.

NASA upozorava da bi slična sudbina uskoro mogla zadesiti i legendarni svemirski teleskop Hubble, koji također postupno gubi visinu zbog istog razloga. Izvršni direktor Katalysta Ghonhee Lee kaže da bi sljedeća generacija robotskih letjelica njegove tvrtke za nekoliko godina mogla produljiti životni vijek i znatno većem Hubbleu.

Utrka s vremenom u Zemljinoj orbiti

Dosad je jedino Kina izvela sličnu misiju, kada je prije četiri godine uspješno premjestila jedan od svojih satelita u višu, takozvanu "grobljansku" orbitu, gdje više ne predstavlja prijetnju.

​- Ovo je prvi američki svemirski robot koji će izvesti ovakvu misiju. NASA ima niz velikih opservatorija kojima bi ovakva usluga mogla koristiti. Ovom misijom pokazujemo da postoji potpuno novi način održavanja svemirskih letjelica - rekao je Lee za Associated Press.

Autonomnoj letjelici Link trebat će otprilike mjesec dana da sustigne Swift i uhvati ga, a zatim još oko dva mjeseca da mu podigne orbitu sa sadašnjih 360 na približno 600 kilometara iznad Zemlje. Teleskop težak oko 1,4 tone mora ostati iznad kritične visine od 300 kilometara kako bi misija spašavanja uopće bila izvediva.

Kako bi kupila dodatno vrijeme, NASA je još u veljači ugasila sve znanstvene instrumente na Swiftu. Tim potezom smanjen je otpor i usporilo se njegovo spuštanje, no od tada teleskop više ne prikuplja znanstvene podatke.

Letjelica veličine hladnjaka s tri robotske ruke

Sama letjelica Link veličine je manjeg kuhinjskog hladnjaka, ima raspon solarnih panela od 12 metara i opremljena je s tri robotske ruke duljine nešto više od jednog metra. Svaka ruka završava s dvije hvataljke koje podsjećaju na ruke Lego figurica.

Iako je teleskop vrijedan više stotina milijuna dolara, nikada nije bio projektiran za popravke ili hvatanje u svemiru. Zbog toga u Katalystu priznaju da je riječ o iznimno zahtjevnoj misiji bez ikakvog jamstva uspjeha. NASA je ugovor s tvrtkom potpisala prošlog rujna uz samo dva ključna zahtjeva: posao mora biti obavljen što brže i ne smije dodatno ugroziti teleskop.

​- Moram biti iskren. Nitko nije vjerovao da je ovo moguće. Nitko nije očekivao da ćemo već danas biti ovako daleko - rekao je Shawn Domagal-Goldman, direktor NASA-inog odjela za astrofiziku.

Swift bi mogao postati važniji nego ikad

Voditeljica NASA-inih znanstvenih misija Nicky Fox smatra da se rizik i trud itekako isplate.

​- Ako dopustimo da Swift padne u atmosferu, izgubit ćemo teleskop i velik dio naših mogućnosti. Trenutačno nemamo novca za izgradnju novog koji bi ga zamijenio - kazala je.

Domagal-Goldman ističe da nije moguće spasiti sve svemirske letjelice, ali da je Swift poseban. U skladu sa svojim imenom (eng. swift - brz), dizajniran je da se vrlo brzo okrene i usmjeri prema novootkrivenim pojavama.

S obzirom na to da se očekuju nova otkrića svemirskog teleskopa James Webb, kao i budućeg teleskopa Nancy Grace Roman, spašeni Swift mogao bi postati važniji nego ikad. Služio bi kao svojevrsni "prvi NASA-in responder" za detaljnije praćenje novih kozmičkih događaja koje otkriju drugi opservatoriji.

Katalyst u ovoj misiji vidi početak potpuno nove industrije servisiranja letjelica u svemiru. Njihov sljedeći robotski sustav, čije je prvo lansiranje planirano za iduću godinu, trebao bi moći popravljati satelite na visinama do gotovo 36.000 kilometara. Lee vjeruje da će jednog dana stotine robota u orbiti popravljati i premještati satelite, nadopunjavati ih gorivom te graditi solarne elektrane i druge svemirske platforme. Ako ova misija uspije, Hubble bi već 2028. mogao postati sljedeći veliki NASA-in teleskop kojemu će roboti produljiti životni vijek.

*uz korištenje AI-ja