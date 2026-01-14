Obavijesti

SVEMIRSKA EVAKUACIJA

UŽIVO NASA vraća astronaute sa svemirske postaje zbog bolesti

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NASA

Zbog zdravstvenog problema, čiji detalji nisu objavljeni zbog zaštite privatnosti NASA je odlučila prekinuti misiju Crew-11 i vratiti sve četvero astronauta na Zemlju ranije nego što je planirano

Američka svemirska agencija pokrenula je hitnu organizaciju ranijeg povratka astronauta s Međunarodne svemirske stanice (ISS) nakon što je jedan član posade razvio ozbiljno zdravstveno stanje. To je prva takva medicinska evakuacija u više od 25 godina postojanja ISS-a, što pokazuje koliko je situacija ozbiljno shvaćena, piše Space.

Zbog zdravstvenog problema, čiji detalji nisu objavljeni zbog zaštite privatnosti NASA je odlučila prekinuti misiju Crew-11 i vratiti sve četvero astronauta na Zemlju ranije nego što je planirano. NASA je također odgodila planiranu svemirsku šetnju, jer se zdravstveno stanje moralo hitno procijeniti i prioritetno riješiti.

POZNATO VIŠE DETALJA Misteriozna eksplozija udaljena 13 milijardi svjetlosnih godina od nas. Astronomi zbunjeni
Misteriozna eksplozija udaljena 13 milijardi svjetlosnih godina od nas. Astronomi zbunjeni

Astronauti će se vratiti letjelicom SpaceX Crew Dragon Endeavour, koja će se odvojiti od ISS-a i sletjeti uz padobrane u Tihi ocean, uz obalu južne Kalifornije. NASA kaže da stanica nema kapacitete za dijagnosticiranje ili liječenje te vrste stanja u svemiru, stoga je povratak na Zemlju jedini način da astronaut dobije adekvatnu medicinsku njegu.

Iako se često govori o opasnostima svemirskih misija, ovakva medicinska evakuacija je iznimno rijetka i signalizira da se radi o ozbiljnom, iako stabilnom, zdravstvenom slučaju koji se ne može riješiti u orbiti.

