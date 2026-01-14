UŽIVO NASA vraća astronaute sa svemirske postaje zbog bolesti

Američka svemirska agencija pokrenula je hitnu organizaciju ranijeg povratka astronauta s Međunarodne svemirske stanice (ISS) nakon što je jedan član posade razvio ozbiljno zdravstveno stanje. To je prva takva medicinska evakuacija u više od 25 godina postojanja ISS-a, što pokazuje koliko je situacija ozbiljno shvaćena, piše Space.

Zbog zdravstvenog problema, čiji detalji nisu objavljeni zbog zaštite privatnosti NASA je odlučila prekinuti misiju Crew-11 i vratiti sve četvero astronauta na Zemlju ranije nego što je planirano. NASA je također odgodila planiranu svemirsku šetnju, jer se zdravstveno stanje moralo hitno procijeniti i prioritetno riješiti.

Astronauti će se vratiti letjelicom SpaceX Crew Dragon Endeavour, koja će se odvojiti od ISS-a i sletjeti uz padobrane u Tihi ocean, uz obalu južne Kalifornije. NASA kaže da stanica nema kapacitete za dijagnosticiranje ili liječenje te vrste stanja u svemiru, stoga je povratak na Zemlju jedini način da astronaut dobije adekvatnu medicinsku njegu.

Iako se često govori o opasnostima svemirskih misija, ovakva medicinska evakuacija je iznimno rijetka i signalizira da se radi o ozbiljnom, iako stabilnom, zdravstvenom slučaju koji se ne može riješiti u orbiti.