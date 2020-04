Nastava i ispiti na fakultetima mogli bi se prebaciti i na ljeto

Državna matura je zbog Covid-19 ove godine djelomično ili većim dijelom otkazana u Francuskoj, Švicarskoj, te na Malti i Islandu.

U Hrvatskoj, kako je u utorak objavila ministrica Blaženka Divjak, matura će se polagati već u lipnju ako to odobri Nacionalni stožer civilne zaštite, no konkretni datumi neće se sigurno znati do svibnja. A pitanje državne mature usko je vezano uz upise na fakultete, koji čekaju konačnu potvrdu rokova državne mature iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.Odgoda mature za jesen značila bi i odgodu upisa, a time i gubitak ljetnog roka.

Istodobno, i na fakultetima te ostalim visokim učilištima sredinom ožujka počela je škola na daljinu. Prvi podaci pokazivali su kako se predavači puno sporije prebacuju na virtualne kolegije od nastavnika i učitelja u osnovnim i srednjim školama, no sad na sveučilištima kažu kako je situacija izuzetno dobra. Na zagrebačkom sveučilištu, izvijestio je rektor Damir Boras, nastava na daljinu odvija se u sustavu Merlin, te je za potrebe sveučilišta u Zagrebu otvoreno je 7538 e-kolegija.

- Za usporedbu, akademske godine 2018/2019. otvoreno je 5237 e-kolegija, što je u odnosu na aktualnu godinu do 1. travnja 2020. povećanje od 2301 e-kolegija odnosno čak 30,5 posto - navodi Boras.

Prve online diplome

- Prema prikupljenim podacima, oko 95 posto kolegija na svim studijskim programima u potpunosti je prebačeno u online okruženje. Manji dio nastave koju nije bilo moguće transformirati odnosi se na kolegije ili dijelove nastave kroz koju studenti stječu praktične kompetencije (laboratorijski rad, praktikumi, kliničke vježbe, plovidbena praksa i sl.). Nastavnici ulažu izniman trud na e-kolegijima, održavaju online predavanja ili ih snimaju, u stalnoj su komunikaciji sa studentima i prate njihov rad, za što nastojimo davati što veću institucijsku podršku kroz savjetovanje, edukacije i koordinaciju - ističe rektorica riječkog sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija.

Na tom je sveučilištu oko 95 posto kolegija na svim fakultetima prebačeno u online okruženje, a, primjerice, na Sveučilištu Sjever u petak je prvih dvoje studenata obranilo diplomske radove pomoću videokonferencije. Ono što sve najviše muči su specifični studiji koji zahtijevaju stručnu praksu, poput medicine.

Otkazani redovni rokovi za ispite

- Vrednovanje se dijelom može obaviti korištenjem tehnologija učenja na daljinu. Nastava koju nije moguće obaviti na daljinu, laboratorijske vježbe, klinički predmeti, kineziološki predmeti, nastava metodike, mentorski rad i slično, obavit će se prema napucima Nacionalnog stožera civilne zaštite i ovosno o daljnjem razvoju situacije. Za sada je na snazi naputak o obustavi nastave do 19. travnja - kaže dr. sc. Goran Kardum, prorektor za nastavu Sveučilišta u Splitu. Tako je i na riječkom sveučilištu, gdje se pripremaju i na produljenje nastave tijekom ljeta, kao i polaganje ispita, te diplomski radovi putem internetskih platformi. Na osječkom sveučilištu razvijaju tri scenarija za polaganje kolokvija i ispita.

No studenti su sve više zabrinuti. Otkazana je, naime, većina ispitnih rokova koja se trebala održati do ljeta, a ne zna se ni što će biti s ljetnim rokovima. Nema ni uputa kako će se ispiti provoditi, kažu nam zagrebački studenti nekoliko fakulteta. Nastava se provodi, no sve ostalo je potpuno neizvjesno, požalili su se.

'Treba zaokupiti pažnju studenata'

Većina fakulteta, kako pokazuju podaci, prebacila su se na sustave Merlin i Moodle, te primjenjuju i specifične aplikacije. Na Sveučilištu u Splitu Ekonomski fakultet za učenje na daljinu koristi platformu Moodle, a Medicinski fakultet uz spomenutu i Merlin, dok se specifična aplikacijska rješenja poput Anatomedie koriste u nastavi kolegija Anatomije. No, od Moodlea i Merlina, mnogima su se boljim i stabilnijim pokazao MicroSoft Teams, dok, recimo, Kineziološki fakultet koristi za svoju nastavu 'gamersku' platformu Discord te su u prvom tjednu uporabe imali dobra iskustva studenata o njezinom korištenju.

- Ovakav rad zahtjeva drukčiji pristup predavanja gdje se morate i dodatno pripremiti, a posebice paziti da se zaokupi pažnju studenta što postižete snažnijom dinamikom rada. Proces je načelno isti kao i kod normalne nastave, predavanja kreću u 8 ujutro, studenti se logiraju na Microsoft Teams, a na vama je da provjerite tko je sve tu. Na online predavanjima uz klasično tumačenje gradiva, morate češće studentima upućivati pitanja i aktivnije ih uključiti. Uglavnom, MC Teams se pokazao se kao dobro rješenje jer možemo lako dijeliti nastavne materijale, održavati webinare , konferencijske razgovore sa studentima, vršiti konzultacije i

klasična dvosmjerna predavanja sa studenima putem mikrofona. Dakako, možemo se i vidjeti putem kamere, ali nije nužno. Naime, što se više koristi kamera pada vam brzina veze, a nemaju svi zadovoljavajuću infrastrukturu. Još ne znamo, ako ova situacija potraje, kako ćemo riješiti praktičnu i terensku nastavu koja se, odvija među ostalima, u laboratorijima i na istraživačkom brodu Bios - istaknuo je doc.dr.sc. Marin Ordulj, voditelj preddiplomskog studija Biologija i tehnologija mora.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.