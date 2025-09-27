Natjecanje kripto novčanika u lansiranju tokena – Best Wallet predvodi sa 16M$ financiranja

MetaMask, Base mreža Coinbase-a i Rainbow potvrdili su planove ili pripremaju lansiranje vlastitih nativnih tokena.

Ipak, Best Wallet je već preuzeo vodstvo. Njegov nativni token, BEST, nalazi se u središtu ekosustava – smanjuje naknade, otključava prinose kroz staking agregatore i služi kao ulaz u nadolazeće značajke koje će uskoro biti predstavljene.

Može li brz uspjeh Best Walleta inspirirati druge da slijede njegov primjer? Bilo slučajno ili inspirirano, rast Best Walleta čini se usklađenim s drugim novčanicima koji naglo kreću prema vlastitim tokenima.

Jedno je sigurno: Best Wallet je već WalletConnect-certificiran, što je znak kredibiliteta koji jamči najviše standarde korisničkog iskustva, sigurnosti, interoperabilnosti i implementacije značajki.

Za one koji žele osigurati tokene iz novčanika koji je pokrenuo ovu valnu pojavu lansiranja, trenutna runda pretprodaje zatvara se za samo 32 sata, a BEST je još uvijek dostupan po cijeni od 0,025685 USD prije sljedećeg povećanja cijene.

Prostor novčanika mijenja se kako se veliki igrači pripremaju za tokenizaciju svojih ekosustava. MetaMask, najkorišteniji nekustodijalni novčanik u Web3, već dugo nagovještava lansiranje nativnog tokena, a njegova matična tvrtka Consensys konačno je potvrdila planove.

Očekuje se da će token omogućiti upravljanje, poticaje i rast ekosustava, ali godine spekulacija pokazuju koliko je MetaMask bio oprezan u usklađivanju modela s masovnom korisničkom bazom.

Ethereum (ETH) novčanik Rainbow također je potvrdio da će lansirati RNBW token u četvrtom kvartalu, povezujući ga izravno s dugogodišnjim programom bodova. Uz lansiranje tokena, Rainbow preoblikuje svoju aplikaciju s preciznijim grafikonima, real-time cijenama i planovima za trgovanje perps unutar novčanika preko Hyperliquid-a.

Coinbase, kroz svoju Base Layer-2 mrežu, također je započeo istraživanje nativnog tokena. Izvršni direktori, poput kreatora Base-a Jesseja Pollaka, izjavili su da bi to ubrzalo decentralizaciju, podržalo graditelje i dalo mreži vlastiti identitet izvan ETH-a. Ipak, još nisu finalizirani vremenski okvir niti tokenomika, dok regulatorna jasnoća ostaje glavni izazov.

Tržište je, u međuvremenu, brzo pokazalo podršku za tokene novčanika, a spekulacije već kruže oko mogućeg MetaMask oznaka – mnogi očekuju da bi to bio MASK.

Dok spekulacije rastu oko MetaMaska, Rainbow-a i Base-a, Best Wallet je već postavio standard i, kao što je spomenuto, rani korisnici već su uložili 16 milijuna USD u prodaju njegovog nativnog tokena BEST.

Unutar Utility-a BEST Tokena

BEST token pokreće cijeli Best Wallet ekosustav, s primjenom koja obuhvaća naknade za transakcije, upravljanje, staking i ekskluzivne pogodnosti.

Posjedovanje BEST-a donosi još veće prednosti. Naknade za transakcije smanjuju se ne samo za operacije unutar novčanika, već i na integriranoj decentraliziranoj burzi (DEX) Best Walleta, što znači da korisnici zadržavaju više iz svake trgovine i transfera.

Korisnost će se dodatno proširiti s nadolazećim uslugama. BEST Card, debitna kartica koja povezuje aplikaciju novčanika s troškovima u stvarnom svijetu, omogućit će korisnicima svakodnevne kupnje izravno u kriptovalutama.

U trećoj fazi plana, Best Wallet također planira lansirati trgovanje derivatima, dajući BEST-u još veću ulogu u otključavanju naprednih značajki.

S DeFi strane, BEST otključava veće prinose kroz uskoro lansirani staking agregator, koji prikuplja najprofitabilnije bazene i povećava ih za vlasnike tokena.

Osim toga, Best Wallet već upravlja vlastitim nativnim staking protokolom za BEST, trenutno nudeći dinamični APY od 83%.

Na kraju, očekuje se da BEST nosi upravljačka prava koja će vlasnicima omogućiti utjecaj na budućnost novčanika i izravno sudjelovanje u njegovoj evoluciji.

Iza Vizije Super Aplikacije: Prednost Best Walleta

CEO Coinbase-a Brian Armstrong nedavno je rekao Fox Businessu da burza želi ići dalje od same trgovačke platforme i razviti se u “super aplikaciju” sposobnu zamijeniti tradicionalne banke s kompletnim paketom financijskih usluga.

Američka kripto burza već nudi debitnu karticu i ima ambicije za trgovanje kripto vrijednosnicama, robama i tradicionalnim dionicama pod jednom licencom. Također planira pojednostaviti pravila čuvanja sredstava, omogućiti tokenizaciju dionica i kreirati izuzeća za lansiranja projekata – no za sada su većina ovih planova u fazi pripreme.

Best Wallet, s druge strane, već napreduje brže. Njegovih 250.000 aktivnih korisnika uživa u živim značajkama poput nativne decentralizirane burze, s još više u planu.

Kao što je ranije spomenuto, plan uključuje trgovanje derivatima, analitiku tržišta, upravljanje portfeljem, MEV zaštitu i automatizirane naloge poput DCA kupnji i prodaja. Tim daje prioritet širokoj podršci za više od 60 mreža uz napredne anti-fraud sustave kako bi korisnici bili sigurni.

No ono što zaista izdvaja Best Wallet od burze poput Coinbase-a jest njegov nekustodijalni model.

Korisnici kontroliraju vlastite ključeve, uklanjajući centralizirane točke rizika. S Fireblocks MPC-CMP tehnologijom koja dijeli privatne ključeve u šifrirane dijelove među različitim entitetima, Best Wallet uklanja bilo koju točku potencijalnog kvara.

Ta razina sigurnosti ključna je u okruženju gdje centralizirane burze i dalje ostaju česti ciljevi – što je pokazao mega-hack Bybita ranije ove godine.

