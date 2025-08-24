Nakon što su pregledali 360.000 YouTube emisija i dvostruko više podcasta, otkrili su da su od pokretanja ChatGPT-ja 2022. godine govornici sve skloniji začiniti svoje emisije riječima koje chatbot redovito koristi
Ne čini vam se, ljudi počinju zvučati sve više kao ChatGPT
Chatbotovi koje pokreće umjetna inteligencija uglavnom su 'obučeni' na način da su opskrbljeni gomilom informacija s interneta, a neke od njih su rezultat višegodišnjeg napornog rada vodećih svjetskih stručnjaka. No sada se čini da su ljudi, među njima i sveučilišni predavači opisani kao intelektualci, ti koji se obučavaju pomoću umjetne inteligencije, možda i nesvjesno.
Tim znanstvenika s njemačkog Instituta Max Planck za ljudski razvoj analizirao je više od milijun nedavnih akademskih predavanja i epizoda podcasta, otkrivši ono što su opisali kao "mjerljiv" i "nagli" porast uporabe riječi koje "preferencijalno generira" ChatGPT.
Tim je utvrdio da njihov rad pruža "prvi empirijski dokaz velikih razmjera da se jezične promjene uzrokovane umjetnom inteligencijom šire van pisanog teksta u spontanu govornu komunikaciju".
Nakon što su pregledali 360.000 YouTube emisija i dvostruko više podcasta, otkrili su da su od pokretanja ChatGPT-ja 2022. godine govornici sve skloniji začiniti svoje emisije riječima koje chatbot redovito koristi, kao što su "shvatiti", "hvalisati se", "naglo" i "pedantan".
Istraživanje sugerira da se "lingvistički utjecaj" umjetne inteligencije širi izvan akademske zajednice, znanosti i tehnologije, gdje je rana upotreba velikih jezičnih modela bila češća, na obrazovanje i poslovanje.
Tim tvrdi da promjena nije uočljiva samo u "napisanom ili formalnom govoru" koji se čuje na predavanjima objavljenima na YouTubeu, već se može pronaći i u neformalnijem govoru, pa upozoravaju da bi rastući utjecaj strojeva mogao narušiti "jezičnu i kulturnu raznolikost".
U sličnim nalazima objavljenima u časopisu Science Advances, "opsežna analiza riječi" medicinskih istraživačkih radova objavljenih između 2010. i 2024. pokazala je "nagli porast učestalosti određenih stilskih riječi" nakon što su alati umjetne inteligencije postali široko dostupni.
Prošle godine, prema istraživanju koje je provelo njemačko Sveučilište u Tuebingenu, "najmanje 13,5 posto" biomedicinskih radova imalo je obilježja "obrade pomoću velikih jezičnih modela (LLM)".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+