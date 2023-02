Nekoliko dana na S23 Ultri: Puca od snage i pokazuje da s vama želi biti na 'duge staze'

Na prvu, Galaxy S23 Ultra djeluje gotovo jednako prošlogodišnjoj Ultri. Kad ih stavite jedan pored drugog, razlike između dva Samsungova telefona treba tražiti povećalom, no ima ih. A, s obzirom na cijenu Ultre i ne baš mnogo razlika, mnogi se pitaju, vrijedi li Ultra te nadogradnje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ultra je skupa, među najskupljim telefonima na tržištu, no to je iznimno moćan telefon s impresivnim setom hardvera koji prati jako dobar softver. Samsung je u Ultri odlučio ponuditi vrhunski zaokruženo iskustvo, od 200 mpx kamere, vrhunskog ekrana, baterije, olovke i novog procesora.

Ukratko, S22 Ultra je bio jako dobar telefon, a Samsung je napravio sve potrebne zahvate kako bi na S23 Ultri maksimalno smanjili nedostatke.

S23 Ultra je ogroman telefon, koji je ostao u praktično identičnim gabaritima. U visinu i širinu se povećao za manje od milimetra, ali je dobio i šest grama na masi. Ono što ćete prvo uočiti od vizualnih razlika je još veći modul kamera, a ako ne želite da vam se telefon klacka po stolu, morat ćete ga staviti u masku kako bi poleđinu donekle izravnali.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Pogledate li na telefon vertikalno, vidjet ćete da je i dalje zakrivljen, no sam radijus krivulje je nešto manji na S23, što znači da je ekran plosnatiji. Novi je ekran dobio i novo staklo Gorilla Glass Victus 2, koje ga još kvalitetnije štiti od oštećenja. Uz aluminij na rubnim stranicama, staklo je i na poleđini, ali sada je u mat bojama (crna, krem, lavanda, zelena) pa ne djeluje toliko sklisko. A to pomaže i da ga barem nešto čvršće držite dok pokušavate jednom rukom obaviti dio zadataka, što je prilično nemoguće zbog njegovih dimenzija. No, softverske opcije za upravljanje jednom rukom to će vam donekle olakšati. Sve u svemu, kvaliteta materijala i izrada, zajedno sa softverskim ažuriranjima trebali bi vas umiriti kroz nekoliko godina.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ekran je ostao jednak prošlogodišnjem, a to znači da imate fantastičan AMOLED panel od 6,8 inča s maksimalnom rezolucijom od 1440p i 1750 nita maksimalne svjetline, a kao što smo spomenuli, zbog smanjene krivulje bočnih stranica ekran djeluje plosnatije. Uz odličan ekran treba istaknuti i stereo zvučnike, koji su glasni i bogatog zvuka, ali kod gledanja videa ili igara, često bi dlan prekrio onaj na donjem dijelu telefona.

Kamere su ponos i dika Ultre

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Osim vidljivo većih leća, glavni novitet novog snopa kamera na Ultri je glavna kamera od 200 megapiksela s f/1,7 otvorom blende i dodatno poboljšanom optičkom stabilizacijom. Uz nju je tu i 12 mpx širokokutna kamera te još dvije telefoto kamere od 10 megapiksela. Prva ima 3x optičko uvećanje, a druga je periskopska s 10x uvećanjem. Sprijeda je Samsung smanjio selfie kameru na 12 megapiksela.

Što se tiče snimanja u 200 megapiksela, trebate računati na to da takve fotke mogu biti prilično ‘teške’, i po 40 MB, a tu je i ExpertRAW aplikacija koja vam daje sasvim dodatnu razinu opcija za snimanje u RAW formatu i naknadno uređivanje u aplikacijama poput Adobe Lightrooma. Nakon što je skinete, ona se sada integrira u glavnu kameru. Ovo je mogućnost koja je namijenjena fotografima jer ovako mogu uređivati nekomprimirane fotografije i u tim alatima imaju puno više podataka i mogućnosti za uređivanje same fotografije. Tu je još i mod od 50 megapiksela koji nije toliko ‘težak’, a opet daje puno više detalja u fotografiji od standardne 12 mpx snimke.

Sve stražnje kamere imaju optičku stabilizaciju, pa tako i telefoto, što znači da će vaše zumirane fotografije biti puni mirnije. Povrh 10x uvećanja koje radi odlično, Samsungove kamere imaju digitalni zum koji ide do 100x, a može se vidjeti kako na ovim ‘nižim’ razinama njegovi algoritmi i dalje prilično dobro rade.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Samsung je dugo poznat po slikama sa živim bojama, a S23 sada ‘lovi’ još više detalja i općenito, gušt je gledati fotografije koje sam snimio mobitelom. Ogromna većina nas neće se ni zamarati modovima i prebacivanjem na 50 ili 200 mpx fotografije, koje daju još više detalja, a u tom ‘automatskom’ radu sa 12 mpx fotografijama S23 će u većini slučajeva odlično odraditi posao.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Noćne fotografije također su poboljšali, imaju manje šuma, a često konačni rezultat može ispasti fotografija koja djeluje svjetlije od stvarnosti. Sve je to rezultat poboljšanja kojima se Samsung pohvalio tijekom prezentacije, gdje su istaknuli kako je senzor sposobniji u eliminiranju šuma, a novi algoritmi mogu poboljšati detalje fotografija.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kao što smo spomenuli, Samsung je dodatno poboljšao stabilizaciju videa, SuperSteady mod je impresivan, a treba istaknuti da 8K video sada možete snimati u 30 sličica u sekundi.

Ultra 23 dolazi s najnovijim Snapdragon 8 Gen2 čipsetom, a za razliku od prethodnih godina, Samsung je sada odlučio u sve telefone S23 serije staviti isti čipset globalno, tako da neće biti tržišta koja će dobiti drugačiji procesor. Za razliku od standardnog Snapdragona, kakav se ugrađuje i u ostale telefone danas, Samsung i Qualcomm su ovaj dodatno prilagodili pa nosi puni naziv “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy”. Ta prilagodba donijela je optimizaciju performansi i učinkovitosti samog procesora. U praksi, ovaj telefon je pakleno brz. Sve radi fantastično glatko, bez obzira radi li se tu o običnom kretanju kroz sustav, igranju ili nekom pradu poput pisanja dokumenata i istovremenog korištenja raznih aplikacija. U nekom normalnom radu teško da ćete ga natjerati da ‘zastane’, a čak se ni tijekom nekoliko dana korištenja nije osjetno zagrijavao.

Što se hardvera tiče, kod nas se može naći u varijantama od 8 i 12 GB RAM-a te od 256 do 1TB memorije. Verzija 12/512 se nekako čini kao najbolji omjer snage i prostora, jer ako ćete koristiti 8K snimanje i fotografirati u 200 ili 50 mpx, tada ćete iznimno lako napuniti memoriju.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Telefon dolazi sa Androidom 13 i OneUI 5.1 sučeljem, pa ako ste koristili Samsungov telefon dosad, razlike će biti minimalne. Sve je tu kroz godine popeglano, a ono što treba istaknuti je četiri generacije Android OS nadogradnji te pet godina sigurnosnih ažuriranja. Jasan je to znak da i Samsung očekuje od korisnika da budu dugo vezani uz uređaj, ali i znak sigurnosti da će na telefon stizati najnovije mogućnosti i sigurnosna rješenja.

Ultra stiže u minimalnom pakiranju, nema tu adaptera, već samo USB-C na USB-C kabel, a uređaj podržava najviše 45W punjenje. Potreban je originalni adapter ili odgovarajući adapter koji će izvući najviše iz njega. Telefon podržava i 15W bežično punjenje te 4,5W reverzibilno punjenje, što znači da ćete lako napuniti druge uređaje poput sata. Baterija je ostala istog kapaciteta kao i lani, 5000 mAh. No zahvaljujući novom čipsetu i optimizaciji i Samsung se hvali kako S23 Ultra može izdržati do 27 sati videa, odnosno 30 posto više od lanjskog modela. Nakon nekoliko dana, dojam je da je S23 dosta izdržljiviji, odnosno da sa umjerenim korištenjem i opcijama, poput prilagodbe osvježenja, možete komotno izgurati kroz dva dana. No, ako navalite na igre i gomilu TikToka, surfanja i navigacije, nešto ćete prije isprazniti bateriju, ali naravno, svatko od nas koristi telefon na svoj način, a za neke detaljnije podatke, bit će potrebno družiti se s telefonom neko dulje vrijeme.