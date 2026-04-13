TEST LJETNIH GUMA Evo koje su najbolje, a koje su podbacile!

ADAC je testirao 16 ljetnih guma u dimenziji 225-50-17. Testirali su kako se poašanju na suhom/mokrom, provjerili su udobnost, trošenje gume, potrošnju goriva i vrijednost. Evo koje su se pokazale kao najbolje, koje su iznenadile, a koje razočarale
LINGLONG SPORT MASTER - Iako je bila najbolja na testovima na mokroj podlozi, posljednje mjesto za ovu kinesku gumu. Linglong Sport Master ima vrlo kratak put kočenja na mokroj cesti, izvrsno upravljanje na mokroj cesti i dobro uzdužno ponašanje pri akvaplaningu - performanse na suhoj cesti su vrlo loše. Kako temperatura raste, guma gubi prianjanje, odziv upravljanja postaje sporiji i elastičniji, a automobil ima tendenciju preupravljanja pri manevrima izbjegavanja. Stoga guma dobiva samo dovoljnu ocjenu za sigurnost i ne preporučuje se. Ekološka ravnoteža je također slaba: izuzetno visoka abrazija, vrlo niska predviđena kilometraža, velika težina i velika potrošnja goriva dovode do ocjene "ausreichend". Prednosti su ograničene na vrlo kratak put kočenja na suhoj cesti i najbolje performanse na mokroj cesti u testu, dok slabosti uključuju vrlo loše performanse na suhoj cesti, malu kilometražu, veliko trošenje, veliku težinu i visoku potrošnju goriva.
LEAO NOVA FORCE ACRO - Ova kineska guma je pretposljednja po testovima. Podbrend je tvrtke Linglong, dobiva ocjenu 'ne preporučuje se'. Ne uspijeva postići čak ni zadovoljavajuću ocjenu u sigurnosti zbog vrlo slabih performansi na suhoj cesti; guma gubi prianjanje kako temperatura raste, ima odgođeni odziv upravljanja i osjeća se elastično, što otežava postizanje ispravnog kuta upravljanja. Na granici se guma preupravlja i teško ju je kontrolirati. Performanse na mokroj cesti su jedva adekvatne; ponašanje pri kočenju i akvaplaningu su prosječni, a upravljivost je samo zadovoljavajuća. Ocjena zaštite okoliša također je adekvatna samo zbog vrlo niske predviđene kilometraže, visokog habanja i velike težine; učinkovitost se štedi samo skromnom potrošnjom goriva. ADAC napominje da su jedine snage gume vrlo kratak put kočenja na suhoj cesti i niska potrošnja goriva, dok slabosti uključuju vrlo loše performanse i na suhim i na mokrim površinama, nisku kilometražu, visoko habanje i iznadprosječnu težinu.
LASSA REVOLA - na 14. mjestu je ova guma iz Turske ocjenjena s 'ne preporučuje se'. U sažetku se navodi da jedva postiže zadovoljavajuću ocjenu u sigurnosti: performanse na suhoj cesti su loše, guma gubi prianjanje kako temperatura raste, pruža samo minimalnu povratnu informaciju o upravljanju i otežava upravljanje vozilom; sklona je preupravljanju u hitnim manevrima. Performanse na mokroj cesti su nešto bolje, s prosječnim kočenjem i iznadprosječnim upravljanjem, iako je otpornost na akvaplaning samo prosječna. Ocjena utjecaja na okoliš je samo „befriedigend“ zbog prosječne kilometraže i abrazije; učinkovitost je dobra zahvaljujući maloj težini i potrošnji goriva. Prednosti uključuju vrlo kratko kočenje na suhoj cesti, dobre performanse na mokroj cesti, malu težinu i nisku potrošnju goriva, ali guma je vrlo slaba na suhim cestama, ima slabosti u pogledu akvaplaninga i samo zadovoljavajuću kilometražu i abraziju.
GREENTRAC QUEST X - Kineski Greentrac Quest-X je na 13. mjestu i dobiva uvjetnu preporuku. Sažetak kritizira njegove performanse na mokroj cesti: kočenje na mokroj cesti je najgore u testu, a ponašanje pri akvaplaningu i upravljivost su samo zadovoljavajući. Povratne informacije i preciznost na suhoj cesti također nisu baš dobre zbog elastične stražnje osovine, iako je kočenje dobro. Ekološke performanse su zadovoljavajuće zbog umjerene kilometraže, blago visokog abrazije i velike težine, iako je potrošnja goriva niska. Prednosti uključuju kratko kočenje na suhoj cesti, dobru otpornost na akvaplaning i nisku potrošnju goriva, dok slabosti uključuju nedostatke u upravljivosti na suhoj cesti, performansama pri mokroj cesti i umjerenoj kilometraži s blago visokim abrazivom.
VREDESTEIN ULTRAC PLUS - Na 12. mjestu, ne postiže dobru ocjenu ni u kategoriji sigurnosti ni u kategoriji zaštite okoliša. Povratne informacije o upravljanju i preciznost na suhoj cesti su samo zadovoljavajuće; kočenje na suhoj cesti je dobro. Na mokrim cestama guma se razumno ponaša u akvaplaningu i upravljivosti, ali ne i u kočenju. Ocjena zaštite okoliša je zadovoljavajuća zbog male kilometraže i visokog habanja, iako su težina i potrošnja goriva niski. ADAC navodi kratko kočenje na suhoj cesti, dobro akvaplaning i upravljivost na mokroj cesti, malu težinu i potrošnju goriva kao prednosti, ali loše upravljivost na suhoj cesti, blagu slabost pri kočenju na mokroj cesti, malu kilometražu i visoku abraziju kao slabosti.
HANKOOK VENTUS PRIME 4 - Tek na 11. mjestu. Za dlaku nedostaje dobra ocjena sigurnosti zbog slabih performansi na mokrim cestama. Sažetak navodi blago indirektno upravljanje na suhim cestama, ali dobro prianjanje. Kočenje na mokrim cestama, akvaplaning i upravljivost su samo pristojni ili dovoljni, što dovodi do ranog podupravljanja ili preupravljanja. Ocjena utjecaja na okoliš je samo dobra zahvaljujući velikoj predviđenoj kilometraži i niskom habanju, iako je guma relativno teška i bučna. Prednosti uključuju dobro upravljanje na granici na suhim cestama, veliku kilometražu i nisku potrošnju goriva; slabosti uključuju probleme s udobnošću na suhim cestama, deficite u performansama na mokrim cestama i blago povećanu težinu.
BFGOODRICH ADVANTAGE - Ne postiže dobru ocjenu uglavnom zbog loših performansi na mokroj cesti i većeg trošenja. Povratne informacije o upravljanju i stabilnost na suhoj cesti su dobri, ali je put kočenja dug. Na mokrim cestama, kočenje, akvaplaning i upravljivost su samo pristojni ili dovoljni, što dovodi do ranog podupravljanja ili preupravljanja. Predviđena kilometraža i učinkovitost su dobri, ali je abrazija malo povišena. ADAC stoga daje uvjetnu preporuku, hvaleći upravljivost na suhoj cesti i veliku kilometražu, ali upozoravajući na slabosti na mokroj cesti i iznadprosječnu težinu. Zato je završila deseta.
KUMHO EXSTA HS52 - Na devetoj mjestu je Kumho. Postiže dobre rezultate na mokrim cestama, ali ukupno samo osrednje zbog slabih performansi na suhoj cesti i povećane težine. Prema sažetku, povratne informacije o upravljanju i preciznost na suhoj cesti su tek adekvatni; prianjanje i kočenje na mokroj cesti su dobri. Ekološke performanse su osrednje zbog visokog habanja i velike težine, unatoč dobroj predviđenoj kilometraži i učinkovitosti. ADAC navodi kratko kočenje na suhoj cesti, dobro upravljanje na mokroj cesti i dobru kilometražu kao prednosti, ali primjećuje nedostatke u upravljanju na suhoj cesti, ponašanje pri akvaplaningu te blago povećano habanje i težinu.
MAXXIS PREMITRA HP6 - Zadovoljavajuće ocjene u kategorijama sigurnosti i zaštite okoliša. Guma pruža kratak put kočenja na suhim i mokrim cestama, ali pokazuje skromnu preciznost upravljanja i prianjanje na granici na suhoj površini. Performanse na mokroj cesti su zadovoljavajuće. Predviđena kilometraža je niska, iako su težina i potrošnja goriva povoljni. ADAC ističe kratko kočenje, nisku abraziju i nisku potrošnju goriva kao prednosti, ali napominje slabosti u upravljanju i na suhim i na mokrim površinama te malu kilometražu. Završila je na osmom mjestu.
MICHELIN PRIMACY 5 - Sedmo mjesto za Michelin Primacy 5. Neprecizno upravljanje i toplinska osjetljivost na suhim i mokrim cestama, iako je kočenje na obje površine dobro. Njena ekološka ocjena je najbolja u testu: guma nudi vrlo visoku predviđenu kilometražu, najnižu abraziju i malu težinu, te postiže najnižu potrošnju goriva među svim kandidatima. ADAC daje uvjetnu preporuku, ističući dobro kočenje i izvrsnu učinkovitost, ali nedostatke u ukupnom upravljanju.
BRIDGESTONE TURANZA 6 - Nešto lošije ocijenjena zbog nepreciznog upravljanja i osjetljivosti na toplinu i na suhim i na mokrim cestama. Sklona je ranom podupravljanju ili preupravljanju unatoč dobrom kočenju. Ipak, njezine ekološke performanse su dobre, s vrlo visokom predviđenom kilometražom, niskim trošenjem, malom težinom i niskom potrošnjom goriva. Završila je na šestom mjestu.
FALKEN ZIEX ZE320 - Na petom mjestu je Falken. U sažetku se navodi skromna preciznost upravljanja na suhim cestama i osjetljivost na toplinu, iako ima najkraći put kočenja na suhim cestama u testu. Na mokrim cestama dobro se ponaša u kočenju i upravljanju, ali samo pristojno u akvaplaningu. Ekološke performanse su „opravdane“ zbog osrednje kilometraže, ali nisko trošenje, mala težina i niska potrošnja goriva doprinose dobroj učinkovitosti. Prednosti uključuju vrlo kratko kočenje na suhim cestama, dobre performanse na mokrim cestama, nisko trošenje i vrlo malu težinu, dok slabosti uključuju nedostatke na suhim cestama, osjetljivost na akvaplaning i samo zadovoljavajuću kilometražu.
FIRESTONE ROADHAWK 2 ENLITEN - Ova guma završila je na četvrtom mjestu. Dobiva ocjenu 'dobar' za sigurnost vožnje, ali samo osrednji učinak u pogledu ekološke ravnoteže. Guma nudi pristojno prianjanje, ali neprecizno upravljanje na suhim cestama; kočenje je kratko, ali nedostaje ukupna preciznost. Performanse na mokrim cestama su jedva dobre: put kočenja i uzdužni akvaplaning su slabi, iako je upravljivost i dalje prihvatljiva. Predviđena kilometraža i abrazija su samo zadovoljavajući, iako je učinkovitost ocijenjena kao dobra. Slijedom toga, ADAC je smatra uvjetno preporučljivom gumom s nekim prednostima u sigurnosti i učinkovitosti, ali značajnim slabostima u preciznosti na suhim cestama, kočenju na mokrim cestama i dugotrajnosti.
GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 - Ukupno treće mjesto za ovu gumu. Vrlo solidne karakteristike. Dobiva dobru ukupnu ocjenu, zaostajući iza prve dvije uglavnom zbog manjih dinamičkih slabosti. Sažetak objašnjava da su povratne informacije na suhoj cesti i put kočenja samo umjereni, iako guma održava visoko prianjanje i ostaje stabilna na granici. Performanse na mokroj cesti su „samo dobre“ sa slabostima u akvaplaningu i upravljivosti. Ekološka ravnoteža gume je vrlo dobra: ima vrlo visoku predviđenu kilometražu, nisku abraziju i dobru učinkovitost. ADAC navodi njezine snage kao uravnoteženu gumu s dobrom sigurnošću, vrlo visokom kilometražom i niskim trošenjem, s manjim slabostima u akvaplaningu i upravljivosti na mokroj cesti.
PIRELLI CINTURATO C3 - Završava na drugom mjestu. Prema izvješću o testiranju, guma dobiva dobru ocjenu za sigurnost i ekološku ravnotežu, što joj daje jasnu preporuku. Na suhim cestama guma ima blage slabosti u pogledu povratnih informacija o upravljanju i preciznosti, ali ostaje sigurna i lako upravljiva zbog visokog prianjanja, a njezin kočioni put od 100 km/h ocjenjuje se vrlo dobro. Na mokrim površinama nudi kratak kočioni put, dobro upravljanje i snažnu otpornost na akvaplaning. Ocjena utjecaja na okoliš također je dobra zahvaljujući visokoj predviđenoj kilometraži, niskoj abraziji i dobroj učinkovitosti. Navedene prednosti uključuju dobru sigurnost vožnje, veliku kilometražu i nisko trošenje, iako je guma relativno bučna.
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 7 - Ovo je ukupno najbolja od svih testiranih guma. ADAC hvali uravnotežene performanse: nudi najbolju sigurnost na suhim i mokrim cestama, visoke rezerve u graničnom rasponu i kratke putove kočenja, a istovremeno pruža visoku učinkovitost i dugi vijek trajanja. Pruža precizan odziv upravljanja i visoko prianjanje na suhoj površini, što automobil čini lakim za upravljanje čak i na granici. Na mokrim cestama pruža vrlo kratke putove kočenja i sigurno, lako kontrolirano upravljanje; ponašanje pri akvaplaningu ocjenjuje se dobrim u oba smjera. Ekološka ravnoteža je također dobra zahvaljujući velikoj predviđenoj kilometraži, niskom habanju i dobroj učinkovitosti, iako je buka kotrljanja nešto iznad prosjeka.
