TEST LJETNIH GUMA Evo koje su najbolje, a koje su podbacile!

LASSA REVOLA - na 14. mjestu je ova guma iz Turske ocjenjena s 'ne preporučuje se'. U sažetku se navodi da jedva postiže zadovoljavajuću ocjenu u sigurnosti: performanse na suhoj cesti su loše, guma gubi prianjanje kako temperatura raste, pruža samo minimalnu povratnu informaciju o upravljanju i otežava upravljanje vozilom; sklona je preupravljanju u hitnim manevrima. Performanse na mokroj cesti su nešto bolje, s prosječnim kočenjem i iznadprosječnim upravljanjem, iako je otpornost na akvaplaning samo prosječna. Ocjena utjecaja na okoliš je samo „befriedigend“ zbog prosječne kilometraže i abrazije; učinkovitost je dobra zahvaljujući maloj težini i potrošnji goriva. Prednosti uključuju vrlo kratko kočenje na suhoj cesti, dobre performanse na mokroj cesti, malu težinu i nisku potrošnju goriva, ali guma je vrlo slaba na suhim cestama, ima slabosti u pogledu akvaplaninga i samo zadovoljavajuću kilometražu i abraziju.