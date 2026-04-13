VIDEO Ovako izgleda prva vožnja robotaksijem tvrtke Mate Rimca u Zagrebu

Tvrtka Verne, proizašla iz Rimac Grupe, objavila je video koji prikazuje prvu komercijalnu robotaksi vožnju u Europi. Direktor tvrtke Marko Pejković u dvadesetominutnom videu provezao se Zagrebom u vozilu Arcfox Alpha T5, koje je opremljeno tehnologijom kineske tvrtke Pony.ai, nedavnog Verneovog partnera. Usluga je već dostupna korisnicima koji su se prijavili na listu čekanja.

Kako funkcionira vožnja

Korisnici koji su dobili pristup usluzi mogu putem Verne aplikacije naručiti i platiti vožnju. U ovoj početnoj fazi, usluga pokriva širi centar Zagreba i put do zračne luke, a u svakom se vozilu iz sigurnosnih razloga nalazi i operater.

Nakon što vozilo stigne na lokaciju, korisnik ga otključava putem aplikacije. Unutar automobila putnike dočekuje zaslon s porukom dobrodošlice i mogućnošću odabira hrvatskog ili engleskog jezika. Pejković u videu pojašnjava kako je vozilo opremljeno LiDAR-om, radarima i kamerama te se za navigaciju oslanja na HD karte visoke preciznosti, zbog čega može funkcionirati i bez internetske veze.

U slučaju nejasne situacije na cesti, sustav može zatražiti pomoć udaljenog operatera koji potvrđuje je li prolaz siguran, no ne može preuzeti upravljanje vozilom. Naglašava se da je sigurnost ipak ključna.

Put od kontroverzi do prvih putnika

Put do prve vožnje bio je obilježen kontroverzama i kašnjenjima. Projekt, prvotno poznat kao P3 Mobility, osigurao je 179,5 milijuna eura iz fondova EU uz obećanje da će do 2024. godine Zagrebom voziti potpuno autonomna vozila pete razine.

Međutim, predstavljanje projekta u lipnju 2024. pretvorilo se u fijasko kada se prototip na pozornici nije pomaknuo bez pomoći čovjeka s joystickom, što je izazvalo podsmijeh i bijes javnosti te vratilo etiketu "prodavača magle". Rok je pomaknut na 2026., a cilj je s pete razine autonomije spušten na četvrtu, koja podrazumijeva vožnju unutar unaprijed definiranih zona.

Verne paralelno razvija i vlastito, namjensko vozilo bez volana i papučica, koje će se proizvoditi u tvornici u Lučkom. U međuvremenu, tvrtka već pregovara o širenju usluge u jedanaest gradova diljem EU, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka.