Netflix potiho ugasio popularnu opciju i navukao bijes korisnika

Ako ste ovih dana pokušali pustiti omiljenu seriju s mobitela na televizor i zbunjeno tražili poznatu ikonu za emitiranje (Cast), niste jedini i nije riječ o grešci u aplikaciji. Netflix je potvrdio ono o čemu se na forumima šuška već tjednima – streaming div počeo je gasiti podršku za Google Cast na novijim uređajima, prisiljavajući korisnike da promijene svoje navike gledanja.

Ova promjena, koja je mnoge zatekla nespremne, znači kraj ere u kojoj je pametni telefon služio kao primarni upravljač za odabir sadržaja na velikom ekranu za korisnike modernih streaming uređaja.

Morat ćete koristiti daljinski upravljač

Prve naznake ove promjene pojavile su se sredinom studenog 2025. godine, kada su korisnici na Redditu počeli prijavljivati nestanak Cast gumba unutar Netflixove mobilne aplikacije. Iako se isprva mislilo da je riječ o bugu, kompanija je ubrzo ažurirala svoju stranicu za podršku s jasnom porukom.

"Netflix više ne podržava emitiranje emisija s mobilnog uređaja na većinu televizora i uređaja za TV streaming. Morat ćete koristiti daljinski upravljač koji je isporučen s vašim televizorom ili uređajem za streaming kako biste se kretali Netflixom", stoji u službenom pojašnjenju.

Ovo je drastičan zaokret u odnosu na dosadašnju praksu, gdje je upravo Cast funkcija bila jedan od omiljenih načina korištenja servisa zbog jednostavnosti pretraživanja na zaslonu osjetljivom na dodir.

Tko je najviše pogođen?

Pravilo je zapravo vrlo jednostavno – ako vaš uređaj za streaming ima vlastiti fizički daljinski upravljač i sučelje na ekranu, više ne možete na njega "bacati" sliku s mobitela. To se prvenstveno odnosi na novije modele kao što su Google TV Streamer i Chromecast s Google TV-om.

S druge strane, vlasnici starijih generacija Chromecasta (oni modeli koji su funkcionirali isključivo kao prijamnici signala s mobitela i nisu imali daljinski) za sada su sigurni. Budući da ti uređaji nemaju mogućnost pokretanja izvorne Netflix aplikacije, kompanija je na njima ostavila mogućnost castanja, no pitanje je koliko će dugo ta podrška trajati s obzirom na starost hardvera.

Borba protiv dijeljenja i kontrola reklama

Iako iz korisničke službe navode kako su ovu odluku donijeli radi "poboljšanja korisničkog iskustva", stručnjaci vjeruju da pravi razlozi leže u tehničkim i komercijalnim aspektima. Naime, Netflix već neko vrijeme nudi jeftinije pakete s reklamama, a tehnički je puno teže osigurati ispravno prikazivanje i nemogućnost preskakanja oglasa kada se sadržaj emitira s mobitela nego kada se vrti unutar nativne aplikacije na televizoru.

Ovo nije prvi put da Netflix ograničava bežično povezivanje. Još 2019. godine ukinuli su podršku za AirPlay na iOS uređajima, a sada je slična sudbina zadesila i Googleov ekosustav. Također, korisnici na paketima s reklamama u potpunosti gube mogućnost castanja, čak i na starijim uređajima.

Za većinu korisnika ovo znači prilagodbu na "starinski" način – uzmite daljinski u ruke, otvorite aplikaciju na TV-u i tamo potražite film. Iako je manje praktično od tipkanja po mobitelu, čini se da Netflix ne planira povući ovu odluku.