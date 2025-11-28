Netflix želi da na TV u dnevnom igramo Pictionary i Red Dead, ne samo bingeamo serije

Netflix je ovaj tjedan predstavio novu biblioteku igara koje prvi put rade direktno na TV aplikaciji, a igraju se tako da na TV-u pokrenete igru, skenirate QR kod i koristite mobitel kao kontroler. Na prezentaciji u Hollywoodu novinarima su pokazali miks novih i klasičnih “party” naslova - od Pictionaryja, Boggle Partyja i Tetris Time Warpa do Lego Partyja - sve osmišljeno tako da za igranje ne treba ni konzola ni dodatni hardver.

Pogledajte kako je Netflix zamislio svoju verziju game nighta:

Ideja je da društvene igre budu jednako dostupne kao i serija: otvorite Netflix, odaberete igru, prijatelji skeniraju kod i odmah su u istoj igri. U najavi su spomenuti i budući naslovi poput Netflix Puzzleda, dnevnog centra za sudoku, križaljke i osmosmjerke inspirirane Netflix serijama. U planu su i igre temeljene na poznatim brendovima: Peppa Pig: Play with Peppa za klince, The Queen’s Gambit Chess za fanove šaha te interaktivna ljubavna priča nadahnuta realityjem Love Is Blind.

Vicepredsjednik za igre Alain Tascan, koji je ranije radio u Epic Gamesu, kaže da im je cilj “učiniti igranje prirodnim i dostupnim kao pritisak na play za film”. Netflixovi šefovi naglašavaju da se ne žele direktno natjecati s konzolama, nego stvoriti vlastitu kategoriju društvenog igranja prilagođenu pretplatnicima. Su-CEO Greg Peters nedavno je priznao da bi dosadašnjim gaming pokušajima dao “slabu četvorku”, ali novu TV platformu vidi kao zaokret prema zajedničkom, interaktivnom sadržaju umjesto usamljenog igranja na mobitelu.

Uz vlastite projekte, Netflix planira u ponudu ubaciti i veće treće strane, poput Civilization VI i mobilne verzije Red Dead Redemptiona s Undead Nightmare ekspanzijom. Stručnjaci poput profesora Dmitrija Williamsa sa Sveučilišta Južne Kalifornije smatraju da format nije nov, ali da Netflix ima ono što drugi nisu imali - prepoznatljiv brend, hrpu vlastitih serija i filmova te milijune korisnika kojima ovu ideju može “pogurati” ravno u dnevni boravak.

Put do interaktivnog sadržaja Netflix gradi već godinama: od prvih mobilnih igara vezanih uz Stranger Things, preko interaktivnog filma Black Mirror: Bandersnatch, do današnjeg pokušaja da gledanje i igranje spoje u jednoj aplikaciji. Ako im plan uspije, Netflix bi se mogao pretvoriti u platformu na kojoj nakon epizode omiljenog realityja s istom ekipom odmah odigrate i brzinski kviz ili party igru - bez da išta instalirate ili uključujete dodatnu konzolu.