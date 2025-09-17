Pogreške na vozačkom ispitu koje svi rade! Zaboravljate provjeriti prometne uvjete? Gasite auto na uzbrdici? Oduzimate prednost? Saznajte kako izbjeći najčešće greške
NEVJEROJATNO Evo na čemu najčešće padaju na vozačkom!
Vjerojatno najčešća pogreška kandidata na vozačkom ispita je ona koju zaborave učiniti prije nego uopće počnu vožnju - Provjera prometnih uvjeta. Kandidati zaborave pogledati unutarnji retrovizor, vanjski retrovizor, okrenuti glavu i provjeriti mrtvi kut. To se mora učiniti prije izvođenja bilo koje radnje vozilom, piše na instruktor-voznje.com.hr.
Najčešće pogreške na vozačkom ispitu:
Provjera prometnih uvjeta
- vjerojatno najčešća pogreška kandidata
- provjera se sastoji od pogleda u unutarnji retrovizor, vanjski retrovizor i okreta glave - provjere mrtvog kuta
-morate provjeriti prometne uvjete prije izvođenja bilo koje radnje vozilom
Oduzimanje prednosti
- prekasno uočavanje vozila
- kriva procjena
- kada vozilo koje je u prednosti uspori zbog vašeg vozila smatra se da ste mu oduzeli prednost
Gašenje vozila
- najčešći je razlog gašenja vozila kretanje u krivoj brzini
- prilikom dizanja papučice spojke nedovoljno zadržavanje papučice u momentu prijenosa sile
- nedovoljno gasa - nedovoljno snage
Doticaj rubnog kamena (renzola)
-prilikom desnog skretanja zadnji kotači rade manji luk nego prvi - doticaj rubnog kamena zadnjim desnim kotačem
- prilikom parkiranja
- prilikom polukružnog okretanja uz pomoć desne bočne ulice - potrebno je spustiti desni vanjski retrovizor i kontrolirati udaljenost zadnjeg desnog kotača i rubnog kamena
Nepoštivanje semafora
- prekasno uočavanje
- intenzivno kočenje
- prelazak zaustavne crte
- neuočavanje dopunske zelene strelice
- na dopunskoj zelenoj strelici neprovjeravanje prometnih uvjeta
- negledanje semafora do kraja
Nepoštivanje prometnog znaka
- nepotpuno zaustavljanje vozila na znaku stop
- neuočavanje prometnog znaka
- vožnja u zabranjeni smjer
- neprovjeravanje prometnih uvjeta na znaku trokut
Parkiranje
- neprovjeravanje prometnih uvjeta
- prilikom vožnje unazad negledanje unazad
- nasilan ulazak u parkirno mjesto- nestajanje kada je vozilo preblizu drugog vozila
- doticaj rubnog kamena
- prilikom izlaska iz parkirališnog mjesta vožnjom unazad negledanje prednjeg kraja vozila - prednji kraj vozila preblizu lijevom parkiranom vozilu
Bočni razmak
- prilikom prolaska - zaobilaženja parkiranih vozila sa desne strane nedovoljna udaljenost do vozila - preporuka: vozila zaobilaziti na udaljenosti otvorenih vrata
- prilikom zaobilaženja pješaka premala udaljenost
Neprilagođena brzina
- potrebno je brzinu vožnje prilagoditi prometnoj situaciji, vremenskim uvjetima, stanju kolnika, vozilu i svojim vozačkim mogućnostima
- prilikom skretanja
- prilikom parkiranja
- prilikom polukružnog okretanja
Kočenje
- iznenadno
- pretjerano
- prekasno
Skretanje u pogrešnu prometnu traku
- na raskrižju kada dvije prometne trake skreću u dvije prometne trake potrebno je nastaviti skretanje svojom prometnom trakom
Nepropuštanje pješaka
- prekasno uočavanje pješaka
- neuočavanje pješaka
- nekorektan odnos prema pješacima
Puna crta
- najčešće prilikom prestrojavanja
Prekasno reagiranje
- na pogreške drugih sudionika u prometu
- u iznenadnoj i neočekivaj situaciji
Neprovjeravanje glavne desne bočne ceste
- na raskrižju cesta iste važnosti neprovjeravanje glavne desne bočne ceste
Skretnje lijevo iz jednosmjerne ulice
- prilikom skretanja lijevo iz jednosmjerne ulice nepribližavanje lijevom rubu ceste
Prespora vožnja
- potrebno je voziti brzinom koja je približna brzini ostalih vozača
- voziti u potrebnom stupnju prijenosa
Prebrza vožnja
- vožnja brzinom neprilagođenom prometnim uvjetima
- nepoštivanje ograničenja brzine
Kretanje na uzbrdici
- auto krene unazad
- mjenjač ostane u drugoj brzini
- gašenje auta
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+