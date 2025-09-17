NEVJEROJATNO Evo na čemu najčešće padaju na vozačkom!

Vjerojatno najčešća pogreška kandidata na vozačkom ispita je ona koju zaborave učiniti prije nego uopće počnu vožnju - Provjera prometnih uvjeta. Kandidati zaborave pogledati unutarnji retrovizor, vanjski retrovizor, okrenuti glavu i provjeriti mrtvi kut. To se mora učiniti prije izvođenja bilo koje radnje vozilom, piše na instruktor-voznje.com.hr.

Najčešće pogreške na vozačkom ispitu:

Provjera prometnih uvjeta

- vjerojatno najčešća pogreška kandidata

- provjera se sastoji od pogleda u unutarnji retrovizor, vanjski retrovizor i okreta glave - provjere mrtvog kuta

-morate provjeriti prometne uvjete prije izvođenja bilo koje radnje vozilom

Oduzimanje prednosti

- prekasno uočavanje vozila

- kriva procjena

- kada vozilo koje je u prednosti uspori zbog vašeg vozila smatra se da ste mu oduzeli prednost

Gašenje vozila

- najčešći je razlog gašenja vozila kretanje u krivoj brzini

- prilikom dizanja papučice spojke nedovoljno zadržavanje papučice u momentu prijenosa sile

- nedovoljno gasa - nedovoljno snage

Doticaj rubnog kamena (renzola)

-prilikom desnog skretanja zadnji kotači rade manji luk nego prvi - doticaj rubnog kamena zadnjim desnim kotačem

- prilikom parkiranja

- prilikom polukružnog okretanja uz pomoć desne bočne ulice - potrebno je spustiti desni vanjski retrovizor i kontrolirati udaljenost zadnjeg desnog kotača i rubnog kamena

Nepoštivanje semafora

- prekasno uočavanje

- intenzivno kočenje

- prelazak zaustavne crte

- neuočavanje dopunske zelene strelice

- na dopunskoj zelenoj strelici neprovjeravanje prometnih uvjeta

- negledanje semafora do kraja

Nepoštivanje prometnog znaka

- nepotpuno zaustavljanje vozila na znaku stop

- neuočavanje prometnog znaka

- vožnja u zabranjeni smjer

- neprovjeravanje prometnih uvjeta na znaku trokut

Parkiranje

- neprovjeravanje prometnih uvjeta

- prilikom vožnje unazad negledanje unazad

- nasilan ulazak u parkirno mjesto- nestajanje kada je vozilo preblizu drugog vozila

- doticaj rubnog kamena

- prilikom izlaska iz parkirališnog mjesta vožnjom unazad negledanje prednjeg kraja vozila - prednji kraj vozila preblizu lijevom parkiranom vozilu

Bočni razmak

- prilikom prolaska - zaobilaženja parkiranih vozila sa desne strane nedovoljna udaljenost do vozila - preporuka: vozila zaobilaziti na udaljenosti otvorenih vrata

- prilikom zaobilaženja pješaka premala udaljenost

Neprilagođena brzina

- potrebno je brzinu vožnje prilagoditi prometnoj situaciji, vremenskim uvjetima, stanju kolnika, vozilu i svojim vozačkim mogućnostima

- prilikom skretanja

- prilikom parkiranja

- prilikom polukružnog okretanja

Kočenje

- iznenadno

- pretjerano

- prekasno

Skretanje u pogrešnu prometnu traku

- na raskrižju kada dvije prometne trake skreću u dvije prometne trake potrebno je nastaviti skretanje svojom prometnom trakom

Nepropuštanje pješaka

- prekasno uočavanje pješaka

- neuočavanje pješaka

- nekorektan odnos prema pješacima

Puna crta

- najčešće prilikom prestrojavanja

Prekasno reagiranje

- na pogreške drugih sudionika u prometu

- u iznenadnoj i neočekivaj situaciji

Neprovjeravanje glavne desne bočne ceste

- na raskrižju cesta iste važnosti neprovjeravanje glavne desne bočne ceste

Skretnje lijevo iz jednosmjerne ulice

- prilikom skretanja lijevo iz jednosmjerne ulice nepribližavanje lijevom rubu ceste

Prespora vožnja

- potrebno je voziti brzinom koja je približna brzini ostalih vozača

- voziti u potrebnom stupnju prijenosa

Prebrza vožnja

- vožnja brzinom neprilagođenom prometnim uvjetima

- nepoštivanje ograničenja brzine

Kretanje na uzbrdici

- auto krene unazad

- mjenjač ostane u drugoj brzini

- gašenje auta