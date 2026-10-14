Nicolas Cage odbio Amazon i nastavak snimanja hit serije: 'Nisam glumac koji podržava AI'

Nicolas Cage javno je kritizirao Amazon zbog zahtjeva za korištenjem umjetne inteligencije i odbio potpisati ugovor koji bi to omogućio. Slavni oskarovac potvrdio je da zbog toga više ne planira surađivati sa studijem koji stoji iza njegove nedavno otkazane serije.

Tijekom panela na stripovskoj konvenciji u New Yorku, glumac je otkrio prave razloge iza iznenadnog otkazivanja serije Spider-Noir. Serija je ukinuta u rujnu nakon samo jedne sezone, unatoč sjajnoj gledanosti i osvojenih pet nagrada Emmy. Cage je publici priznao da je izričito odbio ustupiti prava na korištenje svog lica i glasa kroz nove tehnologije.

​- Amazon je tvrtka koja je vrlo prijateljski nastrojena prema umjetnoj inteligenciji, u iznosu od pedeset milijardi dolara uloženih u OpenAI - rekao je glumac okupljenima.

​- Ja nisam glumac koji podržava umjetnu inteligenciju, pa vi povežite to dvoje. Nisam član njihovog kluba i nisam potpisao ugovor da im dopustim korištenje te tehnologije na seriji. Vjerojatno više neću raditi s tim studijem, ali to je sasvim u redu - dodao je.

Amazon je otkazao popularnu seriju samo nekoliko dana prije velike dodjele televizijskih nagrada. Radnja je bila smještena u tridesete godine prošlog stoljeća, a Cage je u njoj igrao naslovnog detektiva s nadnaravnim moćima.

Dugogodišnji strah od digitalne manipulacije

Cage već dugo otvoreno kritizira prodor novih tehnologija u filmsku industriju i bori se protiv studijskih praksi. Još ranije je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog skeniranja tijela glumaca za potrebe vizualnih efekata. Brine ga tko će imati kontrolu nad njegovim likom nakon što premine i hoće li studiji zarađivati na njegovom licu bez ikakvog poštovanja prema umjetnosti.

​- Stavit će me u računalo, promijeniti mi boju očiju i jednostavno mi ukrasti tijelo kako bi putem digitalne umjetne inteligencije radili što god žele - upozorio je Cage u ranijim medijskim istupima.

Prilikom preuzimanja glumačke nagrade prošle godine, oštro je napao ideju prepuštanja kreativnosti strojevima. Naglasio je da roboti ne mogu reflektirati ljudsko stanje te da gluma gubi svaki smisao ako se financijski interesi stave ispred ljudskih emocija.

Novi projekti i okretanje mlađim redateljima

Kako bi se zaštitio od korporativnih zahtjeva za skeniranjem, Cage sada traži suradnike među potpuno novim generacijama filmaša. Posebno ga privlače mladi redatelji koji karijere grade neovisno o velikim studijima i koji inzistiraju na praktičnim efektima.

​- Moram se povezati s mladim redateljima generacije Z koji rade na svoj način, bilo kroz kulturu YouTubea ili nešto slično. Oni sve rade od nule i ručno, a ja želim biti dio toga - objasnio je glumac.

Unatoč lošem iskustvu s Amazonom, i dalje planira snimati za televiziju jer želi usporiti filmski tempo kako bi više vremena provodio s obitelji. Otkrio je da bi njegov idući projekt mogao biti poznata kriminalistička serija na drugoj platformi.

​- Mislim da bih mogao odraditi sezonu serije True Detective. Nema veze što sam ja prvi koji je to najavio, zar ne? - našalio se Cage na kraju panela.

*uz korištenje AI-ja