Nije baš tako teško ime: Trump šefa Applea nazvao Tim Apple

Tim Cook baš i nije sasvim nepoznato ime u poslovnom svijetu. Ipak se radi o direktoru jedne od najvećih svjetskih kompanija. Međutim, Donald Trump je sinoć šefa Applea tijekom službenog sastanka pred kamerama nazvao 'Tim Apple' - dok je ovaj sjedio kraj njega, prenosi USA Today. Uz to, ispred Cooka je bila i pločica s njegovim imenom.

Trump je zbrljao Cookovo ime tijekom sastanka u Bijeloj kući gdje se raspravljalo o važnosti tehnologije u obrazovanju. Dok je govorio o velikim investicijama Applea u SAD-u, rekao je: To cijenimo jako puno, Tim Apple.

Naravno, brojni tviteraši gotovo trenutno su reagirali na ovaj najnoviji gaf.

“Thanks as well to the other tech leaders here, Bill Microsoft and Frank Pornhub” — Prufrock451 (@prufrock451) March 6, 2019

Tim Apple on the streets...



Red Delicious in the sheets. pic.twitter.com/KieaY1RuOa — Tony Posnanski (@tonyposnanski) March 6, 2019

Tim Cook runs the most successful company on planet earth.



Tim Apple is valedictorian of Trump University. — YS (@NYinLA2121) March 6, 2019

90% chance donald thinks tim cook is an apple farmer — m i t h (@ManInTheHoody) March 6, 2019

Tim Apple, the son of Apple founder Steve Apple https://t.co/ik7owDHRvq — Mike Drucker (@MikeDrucker) March 6, 2019

Inače, američkom predsjedniku nije prvi put da je zbrljao imena šefova ogromnih kompanija. Lani je tako šeficu Lockheed Martina Marillyn Hewson nazvao skraćeno Marillyn Lockheed. Svog savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona zvao je Mike, a republikanca Kevina McCarthyja - Steve.