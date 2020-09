'Nije ovo ni prvi, ni zadnji put, treba drukčije spojiti sustav...'

Hitne službe imaju veze prema više operatera, ne samo prema jednom, ali zbog toga kako su povijesno posloženi sustavi, dolazni pozivi dolaze preko jednog operatera, objašnjava Đuro Lubura

<p>Hrvatska je u utorak prijepodne doživjela pravi kolaps telekomunikacijske mreže, a nedostupne su bile čak i hitne službe. Nakon šest sati dijagnoze i popravljanja, problem je ipak otklonjen.</p><p>- Nije ni to prvi put, ali je prvi put da traje toliko dugo. Kvarovi se događaju svugdje u svijetu, pa i kod nas. Događalo se i prije, događat će se i ubuduće. To ne treba zabrinjavati, ali ono što treba zabrinjavati jest način na koji se pozivi preusmjeravaju prema hitnim službama. Naime, one imaju veze prema više operatera, ne samo prema jednom, ali zbog toga kako su povijesno posloženi telekomunikacijski sustavi, dolazni pozivi dolaze preko jednog operatera, kojeg hitne službe odaberu. Nažalost, većina je odabrala jednog kod kojeg je došlo do problema - rekao je telekomunikacijski stručnjak <strong>Đuro Lubura</strong> za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3895622/strucnjak-o-telekomunikacijskom-kolapsu-ovo-nije-prvi-put-a-ni-zadnji-potrebno-je-mijenjati-sustav/" target="_blank">RTL</a> te se dotakao mogućeg rješenja:</p><p>- Pa rješenje je da država u suradnji s HAKOM-om pronađe način kako ih drugačije spojiti, da uvijek mogu primiti poziv, sve dok i zadnji operater funkcionira. Dakle, ovo nije dobro, pokazalo se, danas već postoji način kako tehnički može složiti drugačije.</p><p>Lubura smatra da treba promijeniti neke zakone i propise, a smatra da se to sve može napraviti u idućih nekoliko mjeseci kako bi se moglo posložiti da sistem funkcionira uvijek. Ipak, ne smatra da je ovo ugroza nacionalne sigurnosti:</p><p>- Jest sigurnosni problem, ali ne bih ga dizao na razinu problema nacionalne sigurnosti. Bilo je problema, ali sve službe su funkcionirale, iako otežano. Ovdje se radilo o tehničkom kvaru, a ne o kibernetičkom napadu pa nije bilo riječi o ugrozi nacionalne sigurnosti - zaključio je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3895622/strucnjak-o-telekomunikacijskom-kolapsu-ovo-nije-prvi-put-a-ni-zadnji-potrebno-je-mijenjati-sustav/" target="_blank">RTL</a>.</p>