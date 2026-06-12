NIJE ŠALA Revolucionarna jakna može prikupljati pitku vodu iz zraka. Evo kako funkcionira

Inženjeri sa Sveučilišta u Teksasu u Austinu razvili su inovativnu jaknu koja može prikupiti pitku vodu izravno iz okolnog zraka. Ova tehnologija nudi potencijalno rješenje za vojnike, planinare, poljoprivredne radnike i djelatnike hitnih službi koji djeluju daleko od pouzdanih izvora vode.

Srce inovacije je posebna tkanina izrađena od hidrogela dobivenog iz biomase. Za razliku od konvencionalnih sustava koji troše puno energije na hlađenje, ova jakna koristi proces sorpcije-desorpcije. Tekstil sadrži higroskopni sorbent, materijal s jakim afinitetom prema vodenoj pari, koji upija vlagu iz atmosfere čak i pri relativno niskoj razini vlažnosti.

Umjesto da tkanina jednostavno upije vodu, poseban dizajn transportira prikupljenu vlagu u odvojive jedinice za sakupljanje. Kada se te jedinice napune, stavljaju se u sklopivi kolektor gdje se zagrijavaju pomoću sunčeve svjetlosti ili čak topline tijela. Toplina pokreće proces desorpcije, oslobađajući zarobljenu vodenu paru u kompaktnu komoru za kondenzaciju, gdje se ona pretvara u tekuću, pitku vodu.

Inženjerski izazovi i sigurnost vode

Razvoj ovakvog nosivog sustava predstavljao je niz složenih inženjerskih problema. Odabir pravog sorbenta bio je ključan. Materijal je morao brzo upijati vodu, čisto je otpuštati pod blagim zagrijavanjem, izdržati brojne cikluse vlaženja i sušenja bez degradacije te ostati dovoljno fleksibilan da ne ugrozi udobnost odjevnog predmeta. Integracija sustava u jaknu zahtijevala je pažljivo balansiranje težine i toplinske regulacije.

Da je vanjski sloj nepropustan, zarobljavao bi znoj i podizao tjelesnu temperaturu korisnika. Stoga je dizajn morao omogućiti izloženost sorbenta okolnom zraku, a istovremeno osigurati udobnost. Jednako važan aspekt je i rizik od kontaminacije. Zrak u industrijskim ili opožarenim područjima može sadržavati čestice, hlapljive organske spojeve i teške metale, koje bi sorbent mogao upiti s vodenom parom. Zbog toga je integrirani stupanj filtracije ključna sigurnosna komponenta, a ne tek puki dodatak.

Tijekom testiranja, ovisno o razini vlažnosti zraka, jakna je uspjela proizvesti između 400 i 900 mililitara pitke vode dnevno. Prema navodima istraživača, ovaj tekstil pokazao se tri do deset puta učinkovitijim u usporedbi s konvencionalnim materijalima za prikupljanje vode. Guihua Yu, jedan od autora studije objavljene u časopisu Scientific Advances, objasnio je motivaciju tima.

​- Željeli smo iznova promisliti o obliku tehnologije - rekao je Yu. - Ako sama tkanina može prikupljati vodu iz zraka, to otvara potpuno novi smjer za osobni i prijenosni pristup vodi.

Istraživači ističu da se ista tehnologija može primijeniti i na druge predmete, poput ruksaka, šatora ili skloništa za hitne slučajeve. Potencijalne primjene su široke, od vojne logistike i operacija potrage i spašavanja do humanitarne pomoći u regijama s uništenom vodenom infrastrukturom, posebno u dijelovima Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i subsaharske Afrike.

*uz korištenje AI-ja