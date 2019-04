Nijemci zasad najmanje troše, ali još svi čekaju konkurenciju

Ljestvica najštedljivijih benzinskih auta, prema novom WLTP ciklusu testiranja potrošnje, za sada izgleda zbunjujuće. Na njoj su gotovo isključivo njemački auti, a dominira VW grupa.

Razlog za to je vrlo jednostavan.

Kako su rezultati testiranja potrošnje po WLTP-u nerijetko mnogo lošiji od dosadašnjih (NEDC standard), proizvođači ih još drže u tajnosti i ističu mnogo povoljnije ‘stare’ vrijednosti potrošnje. Na to još imaju pravo, jer tek se od početka ove godine proizvođačima preporučuje, ali ne i nameće obaveza isticanja potrošnje po WLTP protokolu. To bi se trebalo promijeniti iduće godine, a do tada će kupci definitivno biti zbunjeni različitim vrijednostima i standardima.

Kako stvari stoje među onim proizvođačima koji su odlučili javno objaviti iskreniju i realniju WLTP potrošnju možete vidjeti u tablicama sastavljenima uz pomoć njemačkog auto kluba ADAC-a.

* prosječna potrošnja benzina u litrama na 100 kilometara prema WLTP metodi mjerenja. Tvornički podaci