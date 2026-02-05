Obavijesti

NIJE IM TREBALO TOLIKO

Njemačka spalila tri milijarde neiskorištenih Covid maski

Njemačka spalila tri milijarde neiskorištenih Covid maski
Foto: Wikimedia Commons

Savezni revizorski sud u Njemačkoj je 2024. otkrio da je ministarstvo zdravstva kupilo 5,7 milijardi masaka za oko 5,9 milijardi eura iako je "stvarna potražnja bila znatno manja

Njemačka vlada je objavila da je spalila otprilike tri milijarde neiskorištenih zaštitnih maski za lice kupljenih početkom pandemije covida-19, javlja u četvrtak njemačka agencija dpa.

Prema odgovoru ministarstva zdravstva na pitanje stranke Zeleni, objavljenom u četvrtak, oko polovice od gotovo šest milijardi maski je poslano na "toplinsku obradu", reciklažni postupak koji uključuje spaljivanje kako bi se proizvela energija.

Vlada je dosad potrošila oko osam milijuna eura na reciklažu koju obavljaju tvrtke izabrane u postupku javne nabave.

Masovno uništavanje neiskorištene medicinske opreme je ponovo otvorilu žestoku političku raspravu o načinima na koje ministarstvo troši novac.

Savezni revizorski sud u Njemačkoj je 2024. otkrio da je ministarstvo zdravstva kupilo 5,7 milijardi masaka za oko 5,9 milijardi eura iako je "stvarna potražnja bila znatno manja".

Njemački časopis Der Spiegel je u četvrtak objavio da se očekuje da će dodatnih 85 milijuna maski biti uništeno do konca 2026. kada im istekne rok uporabe.

Osim toga, 360 milijuna maski se i dalje drži u skladištima jer se oko njih vode pravni sporovi između savezne vlade i dobavljača koji od nje traže da podmiri neplaćene račune. Očekuje se da će većina uskladištenih maski također s vremenom biti uništena.

Svega 2,12 milijardi maski je distribuirano tijekom pandemije, prema podacima vlade koje prenosi Der Spiegel.

