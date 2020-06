Njemačka: Od utorka aplikaciju za koronu skinulo 9,6 mil. ljudi

Aplikacija se u Njemačkoj koristi na dobrovoljnoj osnovi. Robert Koch Institut je preko Twittera poručio kako "svaki novi korisnik doprinosi učinkovitosti aplikacije"...

<p>Od puštanja u promet u utorak do petka je 9,6 milijuna građana Njemačke na svoj pametni telefon instaliralo aplikaciju za praćenje i upozoravanje od širenja zaraze korona virusom, priopćila je njemačka vlada u petak.</p><p>- Njemačka vlada se raduje zbog velikog zanimanja građana za ovaj mehanizam borbe protiv širenja virusa - rekla je u petak <strong>Ulrike Demmer</strong>, jedna od glasnogovornica vlade.</p><p>Aplikaciju je u utorak predstavila i u promet pustila vlada i Državni epidemiološki institut Robert Koch. Aplikacija prati kretanje korisnika te mu naknadno javlja ako se korisnik našao u blizini zaražene osobe.</p><p>Aplikacija se u Njemačkoj koristi na dobrovoljnoj osnovi. Robert Koch Institut je preko Twittera poručio kako "svaki novi korisnik doprinosi učinkovitosti aplikacije".</p><p>Uoči puštanja aplikacije u promet kritičari su predviđali slab odaziv zbog nekih dvojbi oko zaštite podataka koronika. Njemačka inačica aplikacije prikupljene podatke ne pohranjuje centralno nego lokalno, na samom mobitelu. </p><p>U međuvremenu se nakon izbijanja zaraze u jednom pogonu za preradu mesa u zapadnonjemačkom Guetersloheu iznova razvila rasprava oko radnih uvjeta u njemačkoj mesnoj industriji.</p><p>U pogonima mesoprerađivačke kompanija Toennies, gdje rade mnogi radnici iz istočne Europe, u međuvremenu je zabilježeno preko 750 novih slučajeva zaraze. U obližnjem Guetersloheu su ponovno zatvorene škole i vraćene stroge mjere borbe protiv širenja zaraze.</p><p>Ministar rada Hubertus Heil je oštro kritizirao stanje u mesnoj industriji gdje u lošim uvjetima rade mnogi radnici iz istočne Europe, prije svega Poljske i Rumunjske.</p><p>- Nedopustivo je da radnici iz srednje i istočne Europe rade pod takvim uvjetima. Mesna industrija mora skrbiti za to da se ovo stanje promijeni - rekao je Heil.</p><p>Po internetu su se proširili snimci iz menze spomenutog pogona na kojem je vidljivo da se očito ne poštuju pravila razmaka. Širenje zaraze pospješuju i skučeni uvjeti u kojima ovi radnici žive.</p><p>Prije nekoliko tjedana je i u mesoprerađivačkoj kompaniji na sjeveru Njemačke došlo do naglog izbijanja zaraze koronavirusom pri čemu se kod većine zaraženih radi o radnicima iz istočne Europe.</p>