'OGRANIČENJA SU NUŽNA'

Njemačka: Socijaldemokrati traže zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 14 godina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Vladajući Socijaldemokratska stranka Njemačke predlaže stroga ograničenja, dok CDU/CSU odbacuje potpune zabrane i traži blaže mjere regulacije

Vladajuća Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) predložila je u ponedjeljak zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 14 godina.

„Društvene mreže bi za mlađe od 14 godina bile u potpunosti zabranjene a za starosnu dob između 14 i 16 godina zahtijevamo korištenje društvene mreže bez sustava nagrađivanja i preporuka shodno algoritmima“, stoji u dokumentu zastupničkog kluba SPD-a a kako prenose mediji.

Isto tako bi u verzijama za mlade između 14 i 16 godina bilo zabranjeno automatsko prikazivanje sadržaja. Pristup bi i za one starije od 16 godina bio moguć samo uz dozvolu roditelja ili staratelja.

„Više ne možemo ignorirati činjenicu da su nam ograničenja kada su u pitanju društvene mreže, nužna“, rekao je predsjednik SPD-a i vicekancelar Lars Klingbeil. On je zaključio kako je „najviši prioritet“ obrana mladih od štetnih sadržaja na internetu.

Veći koalicijski partner SPD-a, demokršćanska Unija CDU/CU odbacila je paušalne zabrane i ograničenja ali takođr traži određeni stupanje regulacije pristupa za maloljetne.

„Nama su potrebni bolji mehanizmi za sprječavanje ovisnosti“, rekla je potpredsjednica demokršćanskog zastupničkog kluba Anja Weisberger.

Udruga nastavnog osoblja smatra da zabrana korištenja društvenih mreža za mlađe od 14 godina „nije provediva ni pedagoški smislena“.

Njemačka vlada se za sada ne želi očitovati o mogućim zabranama te je ukazala na naručenu studiju pod nazivom „Zaštita djece i mladih u digitalnom svijetu“ koja bi trebala biti predstavljena u sljedećim mjesecima.

