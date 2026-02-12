Obavijesti

PRIHVAĆEN NACRT ZAKONA

Portugal uvodi stroža pravila: Djeca od 13 do 16 na društvene mreže uz dopuštenje roditelja

Portugal uvodi stroža pravila: Djeca od 13 do 16 na društvene mreže uz dopuštenje roditelja
Parlament je u prvom čitanju podržao zakon kojim se traži izričita roditeljska suglasnost za korištenje društvenih mreža, a cilj je zaštita djece od nasilja i štetnog sadržaja.

Portugalski parlament u četvrtak je u prvom čitanju prihvatio nacrt zakona koji traži eksplicitno roditeljsko odobrenje za pristup društvenim mrežama za djecu od 13 do 16 godina, što je jedan od prvih konkretnih zakonodavnih koraka u Europi kojima se žele uvesti takva pravila.

Autori nacrta zakona iz vladajuće Socijaldemokratske stranke tvrde da je on potreban kako bi se djeca zaštitila od kibernetičkog nasilja, štetnog sadržaja i predatora.

Sustav poznat kao Digital Mobile Key koristit će roditelji za davanje privole, a također će pomoći u provedbi postojeće zabrane pristupa društvenim mrežama, platformama za dijeljenje videa i slika ili online kladionicama za djecu mlađu od 13 godina.

Nacrt zakona još uvijek može biti izmijenjen prije finalnog glasanja.

Donji dom francuskog parlamenta prošli je mjesec podupro zakon da se zabrani djeci ispod 15 godina pristup društvenim mrežama zbog rastuće zabrinutosti od kibernetičkog nasilja i rizika za mentalno zdravlje.

Prva svjetska zabrana, ona u Australiji, za pristup mlađima od 16 godina platformama društvenih mreža, uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube, stupila je na snagu u prosincu.

