CYBERPUNK BEZ ZAKONA No Law: Nova igra studija iza The Ascenta vodi vas u grad gdje ne postoje pravila...

Neon Giant napušta izometrijsku perspektivu The Ascenta i prelazi u first-person open world pucačinu smještenu u dekadentnom lučkom gradu Port Desire. Igrate veterana koji je samo htio mir, ali grad bez zakona ima druge planove. Uz veliku podršku izdavača Kraftona, ovo bi mogao biti jedan od zanimljivijih cyberpunk naslova sljedeće generacije.