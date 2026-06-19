No Law: Nova igra studija iza The Ascenta vodi vas u grad gdje ne postoje pravila...

Neon Giant napušta izometrijsku perspektivu The Ascenta i prelazi u first-person open world pucačinu smještenu u dekadentnom lučkom gradu Port Desire. Igrate veterana koji je samo htio mir, ali grad bez zakona ima druge planove. Uz veliku podršku izdavača Kraftona, ovo bi mogao biti jedan od zanimljivijih cyberpunk naslova sljedeće generacije.
No Law je first-person open world shooter RPG hibrid švedskog studija Neon Giant, izgrađen u Unreal Engineu 5, a izlazi na PS5, Xbox Series X/S i PC nekad tijekom 2026.
| Foto: Steam
No Law je first-person open world shooter RPG hibrid švedskog studija Neon Giant, izgrađen u Unreal Engineu 5, a izlazi na PS5, Xbox Series X/S i PC nekad tijekom 2026.
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Foto: Steam
No Law je first-person open world shooter RPG hibrid švedskog studija Neon Giant, izgrađen u Unreal Engineu 5, a izlazi na PS5, Xbox Series X/S i PC nekad tijekom 2026.
| Foto: Steam
Igrate Greya Harkera, veterana koji je nakon teških ranjavanja u ratnoj zoni pokušao pronaći mir - ali grad Port Desire ne pušta ga tako lako.
| Foto: Steam
Port Desire je dekadentan lučki grad bez zakona, izgrađen na neonu i kriminalu umjesto na pravilima - geopolitička sivi zona između tri zaratovane nacije.
| Foto: Steam
Za razliku od izometrijskog The Ascenta, Neon Giantovog debitantskog naslova, No Law prelazi u potpuno trodimenzionalni open world s vertikalnim kretanjem i istraživanjem krovova.
| Foto: Steam
Igra naglašava slobodu igranja - misije se mogu rješavati stealth pristupom, taktičkom precizijom ili totalnim nasiljem, ovisno o stilu kojem igrač odluči vjerovati.
| Foto: Steam
Razvojni tim čine suosnivači Tor Frick i Arcade Berg, koji dolaze iz pozadine first-person igara - povratak žanru koji im je, kažu, zapravo prirodan.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Iza projekta stoji veliko ime - Neon Giant je danas studio pod krilom korejskog izdavača Krafton, poznatog po PUBG-u.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Priča je opisana kao kibernoir trilogija osvete - svaki metak i eksplozija trebaju voditi dramatičnom, kinematografskom vrhuncu. Na State of Unreal 2026 prikazana je nova tehnička demonstracija igre koja pokazuje napredak razvoja, no studio i dalje nema točan datum izlaska.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Krafton tvrdi da će igra izaći kao potpuno dovršen, premium naslov - bez epizodnog ili early access modela.
| Foto: Youtube/Screenshoot