No Man's Sky dobio besplatni update. Možete pronaći olupine korveta pune svemirskog blaga

Hit igra koja je još prije tri godine prešla 10 milijuna skinutih primjeraka - No Man's Sky - dobila je još jedan veliki update. Kao i sve do sada, i ovaj update je potpuno besplatan. Breach je dostupan od danas i dolazi kao Expedition Twenty, a kreatori iz Hello Games naglašavaju “spooky” ugođaj i istraživanje napuštenih zvjezdanih sustava gdje nailazite na olupine korveta. Iz njih se vade moduli i novi elementi za gradnju, a kratka narativna nit vodi do Fireship Arcadie, čiju ćete sudbinu slagati kroz ciljeve ekspedicije.

Najtraženije novosti su novi korvetni dijelovi, uključujući vertikalne module koji otvaraju drukčije tlocrte “letećih baza”, te Atlas-tematizirane elemente za one koji žele pokazati odanost entitetu Atlasa. Update također polira sustav slaganja brodova i donosi niz ispravaka bugova iz patch nota. Za one koji su zavoljeli “space-walk” i “skydive” doskočnice iz ranijeg Voyagersa, Breach na to izravno nadovezuje aktivnosti.

Podržane su sve aktualne platforme, a PlayStation i Xbox blogovi potvrđuju da je update dostupan odmah. Ako želite brzi pregled prije ulaska, službene objave i trailer sažimaju glavne zadatke ekspedicije i gdje točno tražiti olupine. Ukratko, idealan jesenski povod za povratak u galaksiju, s jasnim i prepoznatljivim stilom ove hit igre.

Pogledajte kako će izgledati novi update za No Man's Sky: