No Man's Sky radi gaming renesansu: Rekordan broj igrača nakon zadnjeg updatea

No Man's Sky, iako je izašla sad već davne 2016., i dalje je igra koja je pri vrhu u relevantnosti i zaradi u gaming svijetu. Igra je avanturističke prirode, a igrač je u svemiru i istražuje ogroman broj planeta, sakuplja resurse, gradi baze i brodove te nastoji preživjeti. Hello Games, developer koji stoji iza ove videoigre, od nje je napravio jednu od najzanimljivijih priča koje bi se mogle pretvoriti i u budućnost gaminga.

Kao što smo ranije spomenuli, No Man's Sky je igra stara već gotovo desetljeće, ali je kroz novi sadržaj postala sve relevantnija.

Početkom ove godine izdano je veliko ažuriranje pod nazivom Worlds Part 3, kojim je predstavljeno puno novog sadržaja, primarno planeta, bioma, oceana i ostalog vizualnog terena.

Međutim, nije sve u ogromnim novostima, Hello Games i kroz manje patcheve redovito i brzo reagira na probleme i zahtjeve svoje zajednice, što uvijek dobro prolazi kod gaming zajednice.

Ono što je također razveselilo igrače je bilo uvođenje crossplaya, odnosno mogućnosti da ljudi koji nemaju iste konzole igraju zajedno. Sav taj trud rezultirao je izuzetno dobrim povratnim informacijama od igrača, koji su na Steam platformi ovoj igri dali Very Positive ocjenu, nešto što brojna velika imena u svijetu gaminga nikad nisu postigla. Uz to, igra bilježi velik prosječan broj igrača, skoro 100 tisuća, te se nakon svakog ažuriranja vidi drastičan porast.

Hoće li takav pristup game developmentu koji se više usmjerava na održavanje igre na životu i konstantne popravke i dodatke donijeti renesansu u gamingu ostaje za vidjeti. Ono što znamo je da zajednica vrlo pozitivno odgovara na ovo, a kako će ostala zvučna imena industrije (Rockstar, EA, 2K...) odgovoriti ostaje za vidjeti.