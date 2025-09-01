Obavijesti

BEZ RAY TRACINGA

Velika novost za sve fanove Battlefielda 6: 'Usredotočili smo se na prosječnog korisnika'

Velika novost za sve fanove Battlefielda 6: 'Usredotočili smo se na prosječnog korisnika'
Razvojni tim smatra kako su što bolja izvedba i pristupačnost igre, posebno za igrače s prosječnim ili starijim hardverom važniji aspekt nego što bolja grafika

Nešto više od mjesec dana dijeli nas od 10. listopada i izlaska novog nastavka Battlefielda, ovog puta šestog po redu. Najveća novost u ovogodišnjem serijalu je nedostatak ray tracinga. Razvojni tim smatra kako su što bolja izvedba i pristupačnost igre, posebno za igrače s prosječnim ili starijim hardverom važniji aspekt nego što bolja grafika, prenosi Tweak Town.

Što je ray tracing? 

To je tehnika kojom se u grafici pokušava što vjernije simulirati ponašanje svjetlosti. Umjesto da računalo jednostavno "nacrta" teksture i sjene unaprijed definiranih oblika, ray tracing prati “zrake svjetlosti” dok se odbijaju od objekata, prolaze kroz prozirne materijale ili stvaraju refleksije i lomove.

- Željeli smo usredotočiti svu snagu na optimizaciju igre za default postavke i prosječnog korisnika - rekao je Christian Buhl, tehnički direktor studija Ripple Effect (dio Battlefield Studios), objasnio je da je odluka donesena vrlo rano u razvoju.

Podaci sa Steama pokazuju jasno da mnogi korisnici i dalje imaju starije GTX kartice, a četvrta najzatupljenija je GTX 1650.

- Time se želi osigurati da igra funkcionira glatko na što širem spektru sustava, umjesto da se vizualni efekt pretvori u barijeru za igrače s manje moćnim GPU-om - dodao je.

Battlefield 6 donosi preko 600 opcija prilagodbe unutar postavki za PC verziju, ali ray tracing nije jedna od njih. Iako ray tracing nije dio igre pri izlasku, Fortnite-ovi naslovi poput Call of Duty: Black Ops 6 također su izostavili tu tehnologiju iz sličnih razloga: performanse preko estetike.

