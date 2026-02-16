Obavijesti

Norvežani uvjereni da GTA VI izlazi ove godine. Onima koji na taj dan dobiju bebu daruju igru

Norveški retailer pokrenuo je marketing kampanju za GTA VI kad je objavio da će pokloniti primjerak igre roditeljima čija se beba rodi baš na dan izlaska, a ono što je zanimljivo je da je do izlaska navodno ostalo oko devet mjeseci.

Norveška trgovina Komplett najavila je da će dati besplatnu kopiju Grand Theft Auto VI roditeljima čija se beba rodi na dan izlaska igre. Kampanja se širi kroz njihove objave na društvenim mrežama i prati je poruka koja otvoreno ‘navija’ da se trudnoća tempira tako da termin poroda padne na datum lansiranja. U istim objavama i tekstovima koji su prenijeli priču spominje se konkretan datum 19. studenoga 2026., uz dodatak da je to otprilike devet mjeseci od sada.

OČEKUJU MILIJARDE Kraj odgodama? Sad tvrde da GTA VI stvarno stiže u studenom
Naravno, internet je na to reagirao očekivano: dio ljudi se smije, dio koluta očima, a dio odmah podsjeća na očitu stvar, beba je malo skuplja ‘stvar’ od jedne igre. U komentarima se vrti i klasično pitanje: što ako Rockstar odgodi datum, a vi ste sve ‘tempirali’ prema planu.

I tu dolazimo do najveće kvake cijele ideje: čak i oni koji su prenijeli priču napominju da je odgoda GTA 6 i dalje realna mogućnost, pa bi i nagradna akcija mogla postati komična u sekundi. Komplett se, barem u objavama koje kruže, oslanja na datum koji navodi kao dan izlaska, ali to u praksi znači da cijela šala živi samo dok se taj datum ne promijeni.

VODEĆI LJUDI SVIJETA GAMINGA Tvorci GTA i šef Rockstara spominju se u Epstein fileovima
Rockstar je nedavno potvrdio kako ne planira više odgađati igru, ali naravno da se to sve uvijek može promijeniti, kao što se već više puta dogodilo.

Za sada nema naznaka da se radi o nečemu većem od viralnog oglasa, ali je dobar pokazatelj koliko je GTA 6 već sad postao kulturni događaj, čak i prije nego što je igra uopće izašla. Ako ništa drugo, Komplett je dobio ono što je htio: svi pričaju o GTA 6, a oni su se ugurali u priču s jednom od čudnijih kampanja ove godine.

