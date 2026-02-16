Norvežani uvjereni da GTA VI izlazi ove godine. Onima koji na taj dan dobiju bebu daruju igru

Norveška trgovina Komplett najavila je da će dati besplatnu kopiju Grand Theft Auto VI roditeljima čija se beba rodi na dan izlaska igre. Kampanja se širi kroz njihove objave na društvenim mrežama i prati je poruka koja otvoreno ‘navija’ da se trudnoća tempira tako da termin poroda padne na datum lansiranja. U istim objavama i tekstovima koji su prenijeli priču spominje se konkretan datum 19. studenoga 2026., uz dodatak da je to otprilike devet mjeseci od sada.

Naravno, internet je na to reagirao očekivano: dio ljudi se smije, dio koluta očima, a dio odmah podsjeća na očitu stvar, beba je malo skuplja ‘stvar’ od jedne igre. U komentarima se vrti i klasično pitanje: što ako Rockstar odgodi datum, a vi ste sve ‘tempirali’ prema planu.

I tu dolazimo do najveće kvake cijele ideje: čak i oni koji su prenijeli priču napominju da je odgoda GTA 6 i dalje realna mogućnost, pa bi i nagradna akcija mogla postati komična u sekundi. Komplett se, barem u objavama koje kruže, oslanja na datum koji navodi kao dan izlaska, ali to u praksi znači da cijela šala živi samo dok se taj datum ne promijeni.

Rockstar je nedavno potvrdio kako ne planira više odgađati igru, ali naravno da se to sve uvijek može promijeniti, kao što se već više puta dogodilo.

Za sada nema naznaka da se radi o nečemu većem od viralnog oglasa, ali je dobar pokazatelj koliko je GTA 6 već sad postao kulturni događaj, čak i prije nego što je igra uopće izašla. Ako ništa drugo, Komplett je dobio ono što je htio: svi pričaju o GTA 6, a oni su se ugurali u priču s jednom od čudnijih kampanja ove godine.