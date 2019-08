Note 10 od petka u Hrvatskoj, veći 'plus' puno traženiji model

Samsungov Galaxy Note 10 i Note10+ od petka službeno kreću u prodaju u Hrvatskoj, dva tjedna nakon što su predstavljeni u New Yorku. Kako doznajemo iz Samsunga, Note 10 u prednarudžbama je ostvario veću prodaju u odnosu na prošlogodišnjeg prethodnika. Osim toga, doznali smo i da je Note10+ trenutno puno traženiji, no to se može opravdati entuzijastima koji žele među prvima imati najveći i najskuplji model, dok bi se s vremenom ta razlika trebala izravanti.

Foto: Samsung

Inače, novi Note10 telefoni dolaze s još kvalitetnijom S Pen olovkom. Ona tako može poslužiti za AR crtanje kroz prostor, ali njome možete igrati igre i koristiti razne aplikacije pomoću gesta. No treba vidjeti koliko će to u praksi biti praktično.

Doznajemo i kako bi tijekom jeseni u Hrvatskoj mogli očekivati 5G inačicu Notea, koji je nedavno na DxO Mark testiranju svrgnuo Huaweijev P30 s foto trona.

Cijene novog Notea kreću se od 7400 do 9300 kuna.