Nova E-klasa je prava luksuzna zvijer sa 612 konjskih snaga

Mercedes je redizajnirao svoje sportske modele visoke klase E 63 i E 63 S. Limuzina i karavan su dobili novi dizajn, više luksuza, poboljšanu aerodinamiku i bolju udobnost

<p>Novo izdanje uspješnog Mercedesa E 63 kombinira sportske performanse s više komfora i osvježenim izgledom. Iako je riječ o redizajnu, razlike su tako velike da bi mnogi prije pomislili kako je ovo potpuno novi model.</p><p>I prednji i stražnji dio limuzine potpuno su promijenjeni pa sprijeda E 63 ima nova svjetla, odbojnik i masku poputno drugačijeg oblika, a straga novi poklopac prtljažnika i drugačija, šira svjetla. Sve to autu daje potpuno novi karakter. S druge strane karavansku izvedbu je lakše zamijeniti za stari model jer su straga promjene samo minimalne. </p><p>U unutrašnjosti E 63 donosi novi upravljač, sitnije dizajnerske promjene i mnogo nove tehnologije. Tu su tako nova generacija MBUX infotainmenta i novi digitalni instrumenti. Promjenom postavki naprednog zračnog ovjesa i upotrebom novih dinamičnih ležajeva motora (u snažnijoj S varijanti) poboljšan je i komfor vožnje. E 63 će se i dalje nuditi u dvije varijante, a obje “pucaju od snage”.</p><p>Osnovni model ima V8 motor obujma četiri litre koji razvija 571 KS. U snažnijoj E 63 S varijanti snaga istog motora je povećana na čak 612 KS. Novi E63 S zbog toga ima performanse poput superautomobila. Do 100 km/h ubrza za 3,4 sekunde i postiže 300 km/h. Cijena za Hrvatsku se još ne zna, no “stari” E63 trenutno stoji od 1,1 milijuna kuna.</p>