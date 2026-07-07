WhatsApp uvodi zelenu točku za online status i na iPhone uređaj

Nakon što je prošlog mjeseca testirana na beta verziji aplikacije za Android, nova značajka WhatsAppa koja prikazuje zelenu točku uz kontakte koji su online sada stiže i na iPhone. Ovaj suptilni vizualni indikator osmišljen je kako bi korisnicima na brži i intuitivniji način pokazao tko je od njihovih kontakata trenutačno dostupan za razgovor. Iako se radi o naizgled maloj promjeni, ona se uklapa u šire trendove digitalne komunikacije, a Meta je pritom vodila računa o zaštiti privatnosti korisnika.

Kako funkcionira nova značajka?

Nova funkcija, koju je prvi primijetio portal WAbetainfo, specijaliziran za praćenje novosti unutar WhatsAppa, manifestira se kao mala zelena točka u donjem desnom kutu profilne fotografije kontakta. Ona se pojavljuje isključivo kada je korisnik aktivan unutar aplikacije, a nestaje čim je napusti ili prebaci u pozadinu. Time indikator statusa radi u stvarnom vremenu, pružajući najsvježiju informaciju o dostupnosti sugovornika. Ovaj moderniji vizualni signal zamjenjuje dosadašnji, pomalo zastarjeli tekstualni ispis "online" koji se prikazivao ispod imena kontakta unutar samog razgovora.

Trenutačno je zelena točka prilično skrivena od pogleda. Korisnici je, naime, neće vidjeti na glavnom popisu razgovora niti unutar otvorenog chata, što je vjerojatno namjerna odluka kako bi se izbjeglo stvaranje pritiska. Da bi je vidjeli, moraju dodirnuti ime kontakta na vrhu prozora za razgovor kako bi otvorili zaslon s informacijama o kontaktu. Ipak, očekuje se da će značajka s vremenom postati vidljivija, vjerojatno nakon što se korisnici na nju naviknu. Nagađa se da Meta već radi na zasebnom zaslonu ili kartici unutar aplikacije, nazvanoj "Kontakti", na kojoj bi bili istaknuti svi korisnici koji su trenutačno online ili su nedavno bili aktivni, što bi olakšalo započinjanje razgovora.

Privatnost kao prioritet

Svjesni sve veće važnosti koju korisnici pridaju privatnosti, u Meti su implementirali dva ključna mehanizma zaštite kako bi nova značajka bila u skladu s očekivanjima zajednice. Kao prvo, i najvažnije, zelena točka u potpunosti poštuje postojeće postavke privatnosti. Ako ste u postavkama privatnosti (Postavke > Privatnost > Posljednje viđen i online) odabrali sakriti svoj "online" status od svih ili samo od određenih kontakata, nitko od njih neće vidjeti ni zelenu točku pokraj vašeg imena. Na taj način korisnici zadržavaju potpunu kontrolu nad time tko može vidjeti njihovu aktivnost, a nova funkcija ne narušava već uspostavljene granice privatnosti.

Drugi mehanizam zaštite odnosi se na samu definiciju aktivnosti. Zelena točka prikazivat će se samo dok aktivno koristite aplikaciju, odnosno dok vam je ona otvorena na zaslonu i u prvom planu. Čim izađete iz aplikacije, prebacite se na neku drugu ili zaključate telefon, status aktivnosti i zelena točka odmah nestaju. Ovakav pristup sprječava pogrešna tumačenja i daje mnogo jasniji signal da je osoba zaista prisutna i potencijalno spremna za komunikaciju, za razliku od nekih drugih platformi gdje status aktivnosti može ostati vidljiv i neko vrijeme nakon što korisnik napusti aplikaciju.

Utjecaj na digitalnu dobrobit i širi kontekst

Uvođenje vizualnih indikatora prisutnosti nije novost u svijetu digitalnih komunikacija. Platforme poput Facebook Messengera i Instagrama, koje su također u vlasništvu Mete, već godinama koriste slične oznake kako bi potaknule interakciju. Povijesno gledano, upravo su indikatori prisutnosti bili jedna od temeljnih inovacija koje su pridonijele eksplozivnoj popularnosti aplikacija za instant dopisivanje. Oni u digitalnom okruženju simuliraju osjećaj "živosti" i stvarne prisutnosti, čineći komunikaciju neposrednijom i humanijom.

Ipak, iako su korisni jer pomažu u procjeni je li netko dostupan, takvi indikatori imaju i značajan psihološki utjecaj. Istraživanja su pokazala da stalna vidljivost online statusa može stvoriti osjećaj nadzora, anksioznosti i pritiska da se na poruke odgovori odmah. Stručnjaci za digitalnu dobrobit ističu kako to može dovesti do pogrešnih zaključaka o ponašanju drugih i stvoriti osjećaj ignoriranja ako odgovor ne stigne odmah, iako je osoba prikazana kao "online". Upravo zato WhatsApp, koji je povijesno tretirao prisutnost kao nešto što se može sakriti, pristupa ovoj promjeni s oprezom.

Ova promjena događa se u vrijeme kada su privatnost i digitalna dobrobit ključne teme u tehnološkom svijetu. U 2026. godini korisnici su sve svjesniji svog digitalnog otiska i traže veću kontrolu nad osobnim podacima i vremenom provedenim na mreži. Raste svijest o utjecaju društvenih medija na mentalno zdravlje, što dovodi do porasta "digitalnih detoksikacija" i zahtjeva da platforme preuzmu veću odgovornost. WhatsAppova odluka da zelenu točku čvrsto veže uz postojeće postavke privatnosti izravan je odgovor na te trendove. Time se korisnicima nudi nova funkcionalnost, ali im se istovremeno ostavlja mogućnost da sami odluče o razini svoje vidljivosti, čime se pokušava pronaći ravnoteža između poticanja povezanosti i poštovanja prava na privatnost.

Kao i kod drugih beta funkcija, uvođenje zelene točke bit će postupno i u početku dostupno samo manjem broju korisnika. O njihovim povratnim informacijama i rezultatima testiranja ovisit će kada će, i u kojem obliku, ova značajka postati standardni dio aplikacije za više od dvije milijarde korisnika diljem svijeta.