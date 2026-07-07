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ŠTO ĆE BITI NOVO U GTA 6?

GTA 6 otkriva nove lokacije, no ključni detalj razbjesnio je igrače: 'Imate talent za mužnju'

Piše Tin Žigić,
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GTA 6 otkriva nove lokacije, no ključni detalj razbjesnio je igrače: 'Imate talent za mužnju'
Foto: Rockstar Games
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GTA 6 već diže prašinu: Rockstar bi dio Leonide zaključao iza Ultimate Editiona, a igrači bijesne zbog paywalla u osnovnoj igri

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Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svaku novu informaciju o nadolazećoj igri Grand Theft Auto VI, a nedavno su se pojavile informacije koje pružaju novi uvid u svijet Leonide. U javnost su dospjeli detalji o nekoliko trgovina i salona u koje će igrači moći ući, no ono što je trebalo biti uzbudljivo otkriće pretvorilo se u izvor frustracija. Ključni detalj razbjesnio je mnoge - većina tog sadržaja navodno će biti dostupna isključivo kupcima najskuplje verzije igre.

Ekskluzivni svijet za one s dubljim džepom

Prema informacijama koje kruže internetom, predstavljeno je pet lokacija smještenih u izmišljenoj saveznoj državi Leonidi, koja se temelji na Floridi. Među njima su trgovina ulične odjeće "Stock 305" u četvrti Stockyard, salon za tetoviranje "Electric Fang Tattoo" s preko 50 dizajna koje je kreirao stvarni umjetnički kolektiv FAILE te radionica za preradu terenskih vozila "One-Eyed Willie's". Tu je i frizerski salon "Sara's Unisex Salon", koji nudi jedinstvene stilove za protagoniste Luciju i Jasona. Peta lokacija je sjedište bande "PTT Youngin$" u Southside Vice Cityju, koje će igrači moći napasti u sklopu posebne misije.

Međutim, ključna informacija koja je izazvala kontroverzu jest tvrdnja da će pristup u četiri od pet navedenih lokacija biti omogućen samo kupcima "Ultimate Editiona". Ova je informacija, kako prenose i gaming mediji, potvrdila strahove mnogih igrača da Rockstar zaključava osnovni sadržaj za jednog igrača iza dodatnog plaćanja, praksa koja je do sada uglavnom bila rezervirana za kozmetičke dodatke u online komponentama igara.

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"Ovo je bilo i u GTA 5, kakav promašaj"

Reakcije igrača na društvenim mrežama i forumima nisu bile pozitivne, a komentari su brzo otkrili ogorčenje zajednice. Mnogi su istaknuli kako mogućnost ulaska u salone i trgovine nije nikakva revolucionarna novost, već standard koji je postavio prethodni nastavak, GTA V, prije više od deset godina. "Stvarno? Znači mjesta u koja već možemo ući u GTA 5? Kakav promašaj će GTA 6 biti", jedan je od komentara s najviše reakcija.

Drugi su bili još oštriji u kritikama, optužujući Rockstar Games za pohlepu. "Trebao bi kupiti nekoliko krava, čovječe, imaš prirodni talent za mužnju", poručio je jedan korisnik, aludirajući na praksu izvlačenja novca od igrača. Pojavile su se i usporedbe s drugim igrama: "Što je ovo, Fortnite? Paywall za je*enu kozmetiku u GTA?". Mnogi su izrazili bojazan da će ovo postati novi standard u industriji, gdje se dijelovi otvorenog svijeta prodaju zasebno.

Odluka Rockstar Gamesa da dio svijeta igre učini ekskluzivnim za vlasnike skupljeg izdanja definitivno je bacila sjenu na inače pozitivno iščekivanje novih detalja. Grand Theft Auto VI, čiji je izlazak za PlayStation 5 i Xbox Series X/S konzole zakazan za 19. studenog 2026. godine, i dalje slovi za najočekivaniju igru desetljeća. Ipak, ova je kontroverza, koja se pojavila nedugo nakon otvaranja prednarudžbi krajem lipnja, pokrenula ozbiljnu raspravu o budućnosti videoigara i granici između premium sadržaja i osnovnog iskustva za koje igrači plaćaju punu cijenu.

*uz korištenje AI-ja
 

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