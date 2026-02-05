Obavijesti

NASA-ina letjelica izmjerila

Nova mjerenja: Jupiter je manji nego što se dosad mislilo

Foto: NASA/REUTERS

Jupiter je daleko najveći planet našeg Sunčevog sustava, no novim mjerenjima pokazalo se da je malo manji nego se ranije vjerovalo

Koristeći se podacima s NASA-ine robotske letjelice Juno, znanstvenici su dobili dosad najpreciznija mjerenja oblika i veličine petog planeta od Sunca. Te informacije omogućuju punije razumijevanje plinovitog diva i njegove kompleksne unutarnje strukture, prenosi Reuters. 

Juno je zabilježio da Jupiter ima ekvatorijalni promjer od 142,976 kilometara, osam manje nego što su pokazivala prošla mjerenja. Otkriveno je i da je promjer najvećeg planeta od sjevernog do južnog pola oko 133,684 kilometara, odnosno 24 manje nego što se vjerovalo. 

Jupiter, baš kao Zemlja, nije savršena sfera, već je djelomično 'spljošten', a novi podaci pokazuju da je to nešto više nego što su raniji podaci pokazivali. Jupiterov ekvator je oko sedam posto duži nego vertikalni promjer. Zemljin ekvator je s druge strane samo 0,33 duži od okomitog promjera. 

Ranija mjerenja Jupitera temeljila su se na podacima koje su krajem sedamdesetih prikupile NASA-ine letjelice Voyager i Pioneer. Juno, lansiran 2011., kruži oko najvećeg planeta od 2016., šaljući sirove podatke na Zemlju. NASA je 2021. produžila njegovu misiju, pružajući time znanstvenicima priliku da nastave mjerenja koja potom omogućuju preciznija istraživanja.

