Nova NASA-ina letjelica koristit će opremu svoje prethodnice koja je u letu bila oštećena

NASA je odlučila da za Artemis II neće skidati i mijenjati toplinski štit na kapsuli Orion, iako je na Artemis I dio zaštitnog sloja otpao pri povratku. Umjesto toga mijenjaju način ulaska u atmosferu kako bi se smanjili uvjeti koji su doveli do problema.

NASA je potvrdila da će Artemis II letjeti s toplinskim štitom koji je već montiran na Orion, bez velikog redizajna prije misije. Radi se o sloju materijala Avcoat, koji se pri povratku kontrolirano ‘troši’ kako bi odnio toplinu i zaštitio kapsulu. To sve možda naoko zvuči kao gomila stručnih pojmova u koje nemamo zašto sumnjati. Međutim, isti taj toplinski štit već je letio u svemir i natrag na poslijednjoj NASA misiji, kada se oštetio i skoro ugrozio misiju.

Problem je nastao na Artemisu I: nakon povratka 2022. na štitu su se vidjela oštećenja i mjesta gdje je otpao pougljeni sloj. NASA je nakon analize zaključila da se tijekom povratka plinovi koji nastaju u Avcoatu nisu mogli dovoljno brzo 'izvući' van, pa se tlak nakupljao i uzrokovao pucanje i otpadanje materijala. Posebno je važan bio tzv. 'skip' ulazak u atmosferu, gdje kapsula kratko uđe u gušći zrak, pa se djelomično vrati prema gore i onda ponovno uđe.

Za Artemis II NASA zato mijenja putanju pri povratku: umjesto punog 'skipa', plan je više 'loft' varijanta s strmijim spuštanjem i manje vremena u zoni gdje se na Artemis I stvarao problem s tlakom u materijalu. U prijevodu, kapsula će i dalje ući ekstremno brzo i vruće, ali s drukčijim profilom grijanja i hlađenja. NASA kaže da je odluka potkrijepljena velikim brojem testova (uključujući testove u arc jet postrojenjima) i simulacija s podacima s Artemis I.

U istom paketu informacija NASA je navela i novi okvirni raspored: Artemis II misiju ciljaju pokrenuti tokom travnja 2026., a misija je planirana kroz 10 dana leta oko Mjeseca i povratak na Zemlju. Posadu čine Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch (NASA) te Jeremy Hansen (Kanadska svemirska agencija).

