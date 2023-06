Nova šefica Twittera poručila: 'Želimo postati najtočniji izvor informacija u cijelom svijetu'

Nova izvršna direktorica Twittera Linda Yaccarino najavila je nove planove za tu platformu tjedan dana nakon što je preuzela poziciju u toj tvrtki. Yaccarino je ponovila ciljeve Elona Muska o tome kako se Twitter mora transformirati u globalni gradski trg.

Tvrdi kako će to pomoći u pokretanju civilizacije prema naprijed kroz slobodnu razmjenu informacija i dijalog o važnim stvarima, a naglasila je i kako je cilj tvrtke da postane najtočniji svjetski izvor informacija u realnom vremenu, prenosi BBC.

- Od istraživanja svemira do električnih vozila, Elon je znao da je ovim industrijama potrebna transformacija pa je to i učinio. U skorije vrijeme postaje sve jasnije da je globalnom gradskom trgu potrebna transformacija. Morate iskreno vjerovati i naporno raditi za to. Imamo priliku stvoriti nova partnerstva i zajedno izgraditi nešto što može promijeniti svijet. Stvoreni ste za ovo. Uspjeh Twittera 2.0 je sva naša odgovornost - poručila je nova šefica Twittera.