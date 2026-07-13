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Nove mjere EU-a: Najjeftinije gume uskoro će jako poskupjeti

Piše Autostart,
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Nove mjere EU-a: Najjeftinije gume uskoro će jako poskupjeti
Foto: 123RF
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Carine se odnose na gume za osobne automobile, laka gospodarska vozila i autobuse, a stope se kreću od 4,3 do čak 45,3 posto

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Jeftine kineske gume, koje su posljednjih godina preplavile europsko tržište, uskoro će osjetno poskupjeti. Europska unija uvela je konačne antidampinške carine na nove gume podrijetlom iz Kine. Carine se odnose na gume za osobne automobile, laka gospodarska vozila i autobuse, a stope se kreću od 4,3 do čak 45,3 posto. Mjera je uvedena nakon istrage koja je zaključila da se kineske gume u Europi prodaju po umjetno niskim cijenama te time nanose štetu domaćim proizvođačima.

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