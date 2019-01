Nove snimke otkrile skrivene detalje 'snjegovića' u svemiru

Letjelica New Horizons projurila je početkom godine pored Ultime Thule, najudaljenijeg objekta kojeg je istražila neka svemirska letjelica. U tom prolasku snimila je i gomilu fotografija i mjerenja, no ti podaci stizat će mjesecima na Zemlju.

Sada nam je stigla i dosad najdetaljnija fotografija Ultime, koju su mnogi zbog njenog izgleda uspoređivali sa snjegovićem ili droidom BB-8 iz Ratova zvijezda. New Horizons je fotografiju snimio sedam minuta prije nego je letjelica bila najbliže Ultimi, a uz nove geološke karakteristike, znanstvenici imaju i cijeli niz novih pitanja, navodi se u priopćenju.

NEW: #UltimaThule, now in higher-res! 📸 Both lobes now show many intriguing light & dark patterns of unknown origin, which may reveal clues about how it was assembled during the formation of the #solarsystem! @NASANewHorizons https://t.co/KK3T8ZFt3u pic.twitter.com/ULsF6atWUH