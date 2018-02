Novi alat za kontrolu: Policija dobiva naočale koje 'čitaju' lica

Kineski policajci raspolažu najnovijim alatom za prepoznavanje - sunčanim naočalama koje mogu raspoznavati lica, piše Newshub.

This Zhengzhou cop is sporting facial recognition glasses hooked up to a police database. https://t.co/AcnkjO6rZ5 ht @xinwenfan pic.twitter.com/DsNeIc0q3t