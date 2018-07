Novi digitalni raskol: Mladi više ne znaju ni koristiti tipkovnicu

'Kako dvaput kliknem?' i 'Što je to ćelija u tablici', primjeri su čestih pitanja koja zbunjuju predavače na pripremnim obukama za nove zaposlenike IT kompanija u japanskom Uchida centru za razvoj ljudskih potencijala.

Dvostruki klik mišem ili prebacivanje iz excel tablica neke su od osnovnih stvari korištenja računalom, ali u posljednje vrijeme nije neobično da takva pitanja postavljaju neki budući sistem inženjeri.

Novi digitalni raskol?

Razlog je vrlo jednostavan. Otkako su pametni telefoni postali sveprisutni i nezamjenjivi, mnogo učenika i studenata nikad nije niti pipnulo osobno računalo. Predavači koji rade u centru uglavnom počinju uvodna predavanja učenjem studenata kako koristiti tipkovnicu.

Problem postaje sve izraženiji jer mlađi zaposlenici koji tek počinju raditi postaju autsajderi jer teško savladavaju zahtjeve koji su dio svakodnevnih poslovnih zadataka.

Yoshiaki Hashimoto, profesor informacijske socio-psihologije na Sveučilištu u Tokiju upozorava da je na pomolu novi raskol u digitalnom društvu.

Prema analizi koju je proveo u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i komunikacija, od 2012. do 2016. godine korištenje interneta putem pametnih telefona i tableta u populaciji od 10 do 19 godina starosti narasla je preko 80 posto, no udio onih koji koriste osobna računala pao je sa 76 posto na 56 posto.

S obzirom da učenici mogu pisati i predavati školske zadaće preko pametnih telefona, upotreba interneta im nije strana. Međutim, način na na koji se koriste internetom ne obuhvaća mnogo znanja i vještina neophodnih za rad na budućim poslovima.

Pojam digitalnog raskola dosad se odnosio na stariju populaciju koja nije upoznata s funkcioniranjem IT uređaja, ali sada se čini da taj fenomen sve više pogađa mladež u Japanu.

Rupe u sistemu

Digitalni raskol koji se odnosi na starije ljude nikad nije rješen. Prema podacima koje je prikupio profesor Hashimoto, iako je upotreba interneta u 2016. godini narasla na 88 posto, od ljudi koji imaju 60 godina ili više, samo njih 60 posto posjećuje web stranice.

Prema tome, mnogo starih ljudi nema pristup mnogim informacijama koje su im potrebne, čak i ako znaju poslati e-mail preko pametnog telefona.

Na njemačko-japanskom simpoziju o digitalnom društvu sudjelovala je Lena Sophie Mueller, predstavnica njemačke neprofitne organizacije D21.

'Rasporedi vožnje vlakova više nisu dostupni u papirnatoj formi. Sve više i više usluga bazira se na upotrebi interneta i ako nemate pristup, postaje sve teže normalno funkcionirati u današnjem društvu - istaknula je Mueller.

Iako je digitalizacija društva usmjerena na na to dam nam maksimalno pojednostavi svakodnevni život, sve su uočnjivije rupe u sistemu koje pokazuju da se prednosti interneta ne odnose na sve. Potpuno suprotno, nekim dijelovima populacije mogu poprilično otežati integraciju u društvo.

Sve to služi kao zgodan podsjetnik da moramo pratiti razvoj tehnologije, ali i na ograničenja koja tehnologija sa sobom donosi i tražiti načino kako ta ograničenja ispraviti, piše asahi.com.