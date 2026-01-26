Obavijesti

RAĐEN U BRITANSKOM 'ŠTIHU'

Novi Fable imat će milijunima najdraži tip scena iz 'The Office'

Playground Games je potvrdio da ‘Fable’ neće koristiti mockumentary cutaway intervjue samo u trailerima, nego kao dio humora i pripovijedanja kroz cijelu igru. U istom razgovoru kažu i da je cilj ‘baš britanski’ humor, od suhog tona do neugodnih situacija, uz britanske komičare u glumačkoj postavi.

Playground Games je otkrio novu sitnicu koja će obilježiti reboot ‘Fablea’: cutaway intervjui u mockumentary stilu, kao u ‘The Officeu’, bit će u punoj igri, ne samo u trailerima. Redatelj Ralph Fulton kaže da su mnogi mislili da je to bio trik za najave, ali da je format zapravo alat kojim mogu brzo ispričati vic ili ubaciti detalj o liku bez dugih scena.

Ta forma dobro sjeda uz ono što ‘Fable’ oduvijek pokušava biti: bajka s puno ironije, čudnih likova i ‘awkward’ trenutaka, što su sve obilježja klasičnog britanskog humora. Fulton u Xbox Wire intervjuu posebno naglašava da je britanski humor velik dio igre, i da se ne svodi samo na glavnu priču, nego i na to kako NPC-evi reagiraju na vas, često suho i zločesto, baš po britanski.

Uz humor ide i glumačka ekipa. Dosad je potvrđeno da je u igri Richard Ayoade, a ranije su kroz najave i materijale spominjani britanski komičari i glumci kao dio smjera, slično kao u starim Fable igrama koje su bile poznate po ‘poznatim glasovima’. Treba podsjetiti da je i sami The Office generalno britanska serija, rađena po ideji Ricky Gervaisa, koji je uveliko radio i na američkoj verziji. GamesRadar piše da je ‘britanski humor’ jedan od prioriteta i da očekuju još imena kako se bude približavao izlazak.

Sve ovo dolazi nakon velikog prikaza na Xbox Developer Directu, gdje je potvrđeno da ‘Fable’ izlazi u jesen 2026. i da dolazi i na PlayStation 5 uz Xbox Series X|S i PC, te da je day one na Game Passu. Playground dakle ne radi samo ‘još jedan fantasy RPG’, nego pokušava ubaciti sitcom ritam i britanski ‘deadpan’ u strukturu igre, ne samo u dijalog i time postati novi kult klasik.

