Novi Fiat 500 dobio neobičnu izvedbu s troja bočna vrata

Nova generacija Fiata 500 još nije krenula u prodaju, no Talijani su već napravili njenu novu verziju koja na desnoj strani ima dvoja bočna vrata što olakšava ulazak na stražnju klupu

<p>Nova generacija Fiata 500 prije pola godine je predstavljena isključivo s električnim pogonom u klasičnoj verziji s troja vrata i kao kabriolet. Još prije početka prodaje koja je planirana za prve mjesece 2021. Fiat je ponudu odlučio proširiti još jednom karoserijskom verzijom i novim slabijim električnim pogonom. </p><p>Novi Fiat 500 3+1, kao što mu ime kaže, ima troja plus još jedna dodatna vrata na bočnoj suvozačkoj strani. Riječ je o vratima koja se otvaraju u suprotnom smjeru te ih nije moguće otvoriti bez da se prije toga otvore glavna prednja vrata. Malena vrata olakšavaju pristup stražnjoj klupi i namijenjena su, prije svega, lakšem ulasku i izlasku djece na stražnju klupu. </p><p>Jednostavna konstrukcija vrata već je ranije viđana na modelima poput Mazde RX-8, raznim pick-up modelima te na aktualnim modelima BMW-a i3 i Mazde MX-30. Njena prednost je ušteda u masi. Zbog ovakvih vrata mali 500 3+1 teži samo 30 kilograma više od klasične verzije. </p><p>Uz 3+1 predstavljen je i novi električni pogon namijenjen prvenstveno za korištenje u gradu. On se sastoji od električnog motora snage 95 KS i baterije kapaciteta 23,8 kWh. Fiat 500 3+1 uz ovaj pogon do 100 km/h ubrza za 9,5 sekundi te postiže maksimalnih 135 km/h (ograničeno). Doseg je 180 km kombinirano i 240 km u gradu po WLTP ciklusu. Ranije je uz Fiat 500 predstavljen pogon sa 118 KS i većom baterijom koja omogućava doseg od 320 km u kombiniranoj vožnji. </p><p>Nova električna generacija Fiata 500 na tržište stiže u prvim mjesecima 2020. godine. Cijene za Hrvatsku se još ne znaju, a u Italiji će osnovni model sa slabijim pogonom koštati oko 20.000 eura.</p>