Novi Hyundai Ioniq 3 stiže 2026.: Manji, jeftiniji i rađen baš za europsko tržište

Hyundai planira lansirati Ioniq 3 u drugom kvartalu 2026., a Korea JoongAng Daily piše da je Europa najvjerojatniji glavni cilj modela te da se sve više šuška kako se u SAD-u možda uopće neće prodavati. Radi se o kompaktnom električnom autu koji bi trebao donijeti veće brojke prodaje baš tamo gdje je potražnja za manjim EV-ovima jača, dok je američko tržište sve teže za uvozno složene modele.

Za sada je sve vezano uz koncept ‘Concept THREE’, prikazan prošle jeseni u Münchenu. Korea JoongAng Daily opisuje ga kao peterovratni, coupe siluetu s ‘pixel’ LED trakom straga i podijeljenim staklenim poklopcem prtljažnika, a unutra ide na drugačiji raspored ekrana, uz fizičke kontrole klime umjesto svega na dodir. Electrek navodi i dimenzije koncepta: dug je oko 4,29 m, širok 1,94 m i visok 1,43 m, dakle baš u rangu auta poput Kia EV3 ili VW ID.3.

Tehnički, poruka je jasna: manje ‘egzotike’, više cijene pod kontrolom. Prema Korea JoongAng Dailyju, Ioniq 3 bi trebao koristiti umanjenu verziju Hyundai platforme E-GMP, ali s 400-voltnom arhitekturom, za razliku od 800 V sustava u Ioniqu 5 i 6. To obično znači da vršno punjenje neće biti tako agresivno kao kod skupljih modela, ali bi ukupni paket trebao biti jeftiniji i pristupačniji većem broju kupaca.

Što se baterija tiče, u istom tekstu se spominju dvije opcije: 58,3 kWh i 81,4 kWh, uz procijenjeni doseg po WLTP-u od oko 260 do 365 milja, odnosno otprilike 420 do 590 km. Cijena još nije službena, ali Korea JoongAng Daily spominje start u ‘visokih 30 milijuna wona’ i do ‘niskih 40 milijuna’, dok InsideEVs procjenjuje da bi u Europi moglo biti riječ o klasi oko 30.000 eura.

Što to znači za Hrvatsku? Ako je Europa stvarno glavna meta, logično je očekivati da će model doći i do nas kroz standardnu Hyundai mrežu, ali datum i cijene za naše tržište još nitko nije potvrdio. U teoriji, Ioniq 3 bi mogao biti zanimljiv kao ‘električni kompakt’ za grad i obitelj, pogotovo za one kojima su Ioniq 5 i 6 preveliki ili preskupi, a žele nešto modernije od klasičnih malih crossovera.