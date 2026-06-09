Za mnoge kupce, idealan kompromis između cijene, pouzdanosti i vrijednosti predstavlja rabljeni automobil star između tri i pet godina. No nije sve tako jednaostavno...
PREPORUKA PRILIKOM KUPNJE
Novi ili rabljeni auto: Koji je bolji i pametniji odabir za vas?
Čitanje članka: < 1 min
Mnogi kupci se prilikom odabira vozila suočavaju s klasičnom dilemom: kupiti novo ili rabljeno vozilo? Odluka danas nije laka. Cijene, troškovi kredita i brzina kojom automobil gubi na vrijednosti samo su neki od faktora o kojima treba dobro razmisliti. Da biste donijeli pravu odluku, važno je pogledati sve prednosti i nedostatke obje opcije.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku