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Novi ili rabljeni auto: Koji je bolji i pametniji odabir za vas?

Piše Autostart,
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Novi ili rabljeni auto: Koji je bolji i pametniji odabir za vas?
Foto: Canva

Za mnoge kupce, idealan kompromis između cijene, pouzdanosti i vrijednosti predstavlja rabljeni automobil star između tri i pet godina. No nije sve tako jednaostavno...

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Mnogi kupci se prilikom odabira vozila suočavaju s klasičnom dilemom: kupiti novo ili rabljeno vozilo? Odluka danas nije laka. Cijene, troškovi kredita i brzina kojom automobil gubi na vrijednosti samo su neki od faktora o kojima treba dobro razmisliti. Da biste donijeli pravu odluku, važno je pogledati sve prednosti i nedostatke obje opcije.

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