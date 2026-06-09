Novi ili rabljeni auto: Koji je bolji i pametniji odabir za vas?

Mnogi kupci se prilikom odabira vozila suočavaju s klasičnom dilemom: kupiti novo ili rabljeno vozilo? Odluka danas nije laka. Cijene, troškovi kredita i brzina kojom automobil gubi na vrijednosti samo su neki od faktora o kojima treba dobro razmisliti. Da biste donijeli pravu odluku, važno je pogledati sve prednosti i nedostatke obje opcije.



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