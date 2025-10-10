VIDEO 'Terminator' iz Boston Dynamicsa pokazao nove ruke, nema da mu netko pobjegne

Boston Dynamics je predstavio novi gripper, odnosno hvataljke, za električnog Atlasa: troprstni hvat s palcem i većim rasponom pokreta. Ideja je “dovoljno dobar broj prstiju” za širok spektar zadataka - od hvatanja ravnih kutija i cilindara do preciznih rotacija manjih dijelova - uz robusnost za industrijsko okruženje. Video demonstrira da Atlas sada sigurnije prebacuje, okreće i poravnava teret bez kompliciranih, krhkih mehanizama.

Pogledajte "Terminatora" u akciji:

Za gledatelje “izvan struke” to znači jednostavno: manje padanja predmeta i više “čovjekolikih” pokreta. Palac omogućuje stisak nalik ljudskom, pa je lakše uhvatiti klizave ili nepravilne oblike i točno ih položiti gdje treba. U kombinaciji s napretkom u softveru i planiranju pokreta, Atlas može izvesti niz malih, ali važnih radnji — od podizanja sa poda do preciznog slaganja - bez dizanja galame i dramatičnih skokova koje pamtimo iz ranijih viralnih videa.

Dakle: Atlas je istraživačka platforma, ali ovakve “ruke” su ključ da humanoidi iz laboratorija pređu u realne zadatke (logistika, proizvodne linije, servis). Boston Dynamics pritom forsira pragmatičan dizajn: što manje prstiju koji pokrivaju što više scenarija uz veću pouzdanost i lakše održavanje. Terminatorske šale su zabavne, no cilj je puno prizemniji — sigurna manipulacija bez zamjene ljudi, posebno u zamornim i ponavljajućim poslovima.