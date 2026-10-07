Problem nije samo kontroverzan dizajn, nego i činjenica da Jaguar pokušava preko noći napustiti svoje dosadašnje kupce, preseliti se u znatno skuplji segment i pritom gotovo sve staviti na električni pogon
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Novi početak ili put prema propasti? Ovo je novi Jaguar Type 01, zna se i cijena
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Nakon brojnih najava koje su najčešće dočekivane s podsmjehom ili negativnim kritikama Jaguar je konačno pokazao serijski Type 01, automobil koji bi trebao označiti najveću promjenu u povijesti britanske marke. Gotovo dvije godine nakon kontroverznog koncepta Type 00 stigao je njegov cestovni nasljednik, a Jaguar očito nije odlučio ublažiti prvotnu ideju. Type 01 izgleda gotovo jednako dramatično, samo što sada ima četvera vrata i nešto konvencionalnije detalje potrebne za svakodnevnu uporabu.
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