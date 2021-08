Nedavno smo na testu imali Sandero Stepway za kojeg su se 'zapalili' brojni hrvatski kupci. Klasični Sandero je pomalo u sjeni svojeg 'SUV-ovoskog brata', no gledamo li realno i on je jednako dobar, ako ne i bolji odabir. Pogotovo u verziji s pogonom na plin koja donosi velike svakodnevne uštede u pogledu gotovo upola manjih troškova za gorivo.

Kao što smo to već zaključili testirajući Sandero Stepway, nova generacija je otišla dva koraka unaprijed u odnosu na prethodnu. To je sada mnogo ozbiljniji i kvalitetnije izrađen auto s dobrim dizajnom i osjetno kvalitetnijim materijalima u unutrašnjosti. Izvana Sandero nije tako atraktivan kao Stepway no još uvije vrlo dobro izgleda. Iznutra su ova dva auta, ako izuzmemo ukrasne detalje praktično identična.

Za pogon testiranog Sandera zadužen je benzinski trocilindrični agregat koji može raditi i na plin. Plinska instalacija je tvornički ugrađena i uključena u jamstvo proizvođača. I u praksi se pokazuje odličnom. Naime, u vožnji nismo primijetili da auto kad koristimo plin gubi performanse u odnosu kad se vozi na benzin. To su nam potvrdila i mjerenja ubrzanja koja su praktično identična.

Potrošnja plina je na testu iznosila 9,5 l/100 kilometara u gradskoj vožnji, a ukupni kombinirani prosjek testa je bio 8,7 l/100 kilometara. Dakle trošak goriva je oko 45 kuna na 100 kilometara. Pri vožnji na benzin auto je trošio oko 2 litre manje.

Sama instalacija je izvedena vrlo elegantno. Spremnik plina kapaciteta četrdesetak litara je na mjestu rezerve gume, a nju mijenja set za krpanje. Tipka za prebacivanje pogona na plin i obrnuto nalazi se lijevo ispod upravljača. Podaci o prosječnoj potrošnji plina prikazuju se i na putnom računalu što nije bio slučaj kod dosadašnjih modela Dacie. Također i pokazivač razine plina je na zaslonu putnog računala na ploči s instrumentima.

Sandero je izuzetno udoban i prostran (za gradski auto), a uz cijenu i uštede na gorivu ta udobnost mu je i najjači adut. No i osjećaj u vožnji je za klasu bolji nego kod prošlog modela te se sa Sanderom može i prilično brzo pojuriti zavojima.

Odnos uloženo i dobiveno je vrhunski i u gradskoj klasi je nemoguće naći auto koji toliko nudi za uloženi novac. Oprema je vrlo bogata, auto ima i navigaciju i automatsku klimu (kompletan popis opreme na dnu potražite na dnu članka). Uz takvu opremu i plinsku instalaciju s cijenom od 110.300 kuna testirani Sandero se zaista doima kao najbolja kupnja na tržištu novih gradskih auta. Narodni automobil za hrvatsku realnost.

Važnija oprema Dacia Sandero Comfort 1.0 ECO-G 100

Automatski klima uređaj, stražnji senzori za parkiranje, kamera za vožnju unatrag, dodirni zaslon 8", navigacija, hands free kartica, paljenje i gašenje na tipku, tempomat...