Novi skandal za Facebook: 60 tvrtki dobilo podatke korisnika

Facebook je potpisao sporazum o dijeljenju podataka o korisnicima s barem 60 kompanija, a mnogi od tih ugovora i dalje su na snazi. Među kompanijama kojima je Facebook u posljednjih deset godina davao pristup podacima su Apple, Amazon, Samsung i Microsoft, saznaje New York Times.

Bez izričite dozvole korisnika, proizvođači uređaja su navodno imali pristup informacijama o prijateljima korisnika, čak i nakon što je Facebook obećao da neće dijeliti te podatke.

S aspekta privatnosti, dijeljenje podataka postalo je problematično već 2012. godine. Prema informacijama koje je objavio Times, većina tih sporazuma i dalje je na snazi.

- Šokantno je da se ova praksa provodi i šest godina kasnije, a čini se i da je kontradiktorno svjedočenju Facebooka u Kongresu, u kojem je rečeno da je dijeljenje podataka o prijateljima onemogućeno, kazala je Sandy Parakilas, koja je tada radila u Facebookovom odjelu za usklađenost poslovanja s regulativama.

Mark Zuckerberg je svjedočio u američkom Kongresu u travnju, nakon što je izbio skandal s Cambridge Analyticom. Skandal je izbio kada je procurila informacija da je ta tvrtka došla do podataka 87 milijuna korisnika Facebooka koje su potom koristili u političkim kampanjama.

Početkom 2014. Facebook je počeo ukidati praksu da informacije o prijateljima korisnika, primjerice imena, datumi rođenja, pa čak i političkih i religijskih uvjerenja, daje na uvid developerima aplikacija.

No Times tvrdi da pristup tim podacima nije uskraćen proizvođačima uređaja.

Na tvrdnje objavljene u New York Timesu, Facebook je reagirao blog postom u kojem priznaju da je kompanija potpisala ugovore o davanju pristupa informacijama sa šezdesetak kompanija, uključujući Amazon, Apple, Blackberry, HTC, Microsoft i Samsung, no kažu da nisu davali podatke o prijateljima korisnika bez dozvole. Nemamo informaciju da je došlo do bilo kakve zloupotrebe, istaknuli su.

U istom reagiranju, kažu da su ti ugovori potpisani zato da bi korisnici Facebooka imali pristup mreži prije nego što su nastale trgovine aplikacijama i standardizirani operativni sustavi.

- S partnerima smo potpisali sporazume prema u kojima stoji da ne smiju koristiti podatke ni za bilo koju drugu svrhu osim da im se omogući stvaranje pravog Facebook korisničkog iskustva - ističu u priopćenju.